Le facteur du Val-de-Marne a détourné 300.000 euros de chèques-cadeaux

C'est bien connu : le Diable se cache dans les détails. C'est un banal excès de vitesse qui a permis de découvrir le trafic auquel le postier de 29 ans se livrait depuis début 2016. Une combine qui permettait, à lui et et à sa compagne, de vivre sur un grand train, bien au delà de ce que lui aurait permis un simple salaire d'employé au tri de la Poste. Et qui lui a permis de détourner environ 300.000 euros.

Le stress suspect Il y a quelques jours, des policiers ont estimé qu'un véhicule roulait trop vite sur un parking de Bonneuil-sur-Marne. Ils procèdent donc au contrôle du véhicule et de son conducteur. Qui, pas de chance (!), n'a pas les papiers de sa voiture sur lui . Mais c'est surtout le stress, l'angoisse qui le saisit immédiatement qui alerte les policiers.



Les découvertes que vont faire les policiers vont ensuite s'enchaîner inexorablement. ... "dans les détails" ...! Ce sont d'abord 1.000 euros en espèces, trois téléphones haut de gamme et des carnets de tickets cadeaux qui ne portent pas son nom, que l'on découvre dans sa voiture.

La voiture, d'ailleurs, une Audi A3, pas vraiment une voiture bon marché, payée cash 30 000 euros.

Chèques cadeaux revendus sur "Le Bon Coin" Chez lui, les policiers retrouveront 60.000 euros de chèques cadeaux ! Et de l'argent liquide dans un coffre-fort. Surtout, ils obtiendront très vite des aveux du facteur qui leur racontera comment il palpait les enveloppes les plus épaisses, celles, surtout, dans lesquelles il avait repéré qu'il trouverait des chéquiers cadeaux. A l'abri de la vidéo surveillance présente sur toutes les chaînes de tri, il se servait.



Ensuite, le postier revendait une partie des chéquiers détournés, pour récupérer de l'argent liquide, et en gardait une autre partie. Ainsi, lui et sa compagne payaient tous leurs achats en liquide ou en chèques cadeaux sans laisser jamais de trace sur leur compte bancaire personnel.



En l'état actuel de l'enquête, le montant des détournements est estimé à environ 300.000 euros, sous réserve d'un inventaire plus précis. Le couple a été placé en détention provisoire. Et la Poste précise qu'elle a "mis son employé à pied", en attendant la fin de l'enquête et qu'elle a déposé plainte