Villejuif : la police démantèle un réseau de livraison de cannabis à domicile en boîtes de conserve

#StopAuxStups | Un minutieux travail d'enquête couplé à une coodination efficace des services de la @prefpolice ont permis de démanteler un vaste réseau de trafic de stupéfiants à #Villejuif. 16 interpellations, des armes, du cannabis et + de 100.000€ saisis. pic.twitter.com/MVvJkUCwYC — Préfecture de police (@prefpolice) June 11, 2019

Le rappeur parisien Mister You arrêté en février pour avoir fait la promotion du produit

Le produit était livré à domicile dans des petites boîtes de conserves de type alimentaire aux étiquettes colorées, « comme du caviar » d’après une source policière. Un « vaste réseau de trafic de stupéfiants à Villejuif » vient d’être démantelé, comme l’a annoncé la préfecture de police mardi sur Twitter.Les autorités ont en effet mené une série d’arrestations, dont le chef de l’organisation : « 16 interpellations, des armes, du cannabis et plus de 100 000 euros saisis ».La livraison à domicile du cannabis en question, dans les boîtes de conserve, s’était développée après la multiplication des contrôles de police sur le point de vente basé à Villejuif, implanté à côté d'un complexe sportif. Vendeurs, guetteurs… Plus d'une centaine de personnes ont ainsi été interpellées sur place ces trois mois derniers.La vente à domicile avait alors connu un important succès, suite à une grosse campagne de publicité informelle via les réseaux sociaux. Le rappeur parisien Mister You avait d’ailleurs été interpellé en février pour avoir fait la promotion du produit sur internet. L’artiste sera jugé début juillet par le tribunal de Créteil.