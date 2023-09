Un homme de 44 ans décède en chutant d’un pont à Mantes-la-Jolie

Un homme est mort en chutant d'un pont à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines dans la nuit de mardi à mercredi alors qu’il tentait de fuir ses agresseurs.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime marchait dans la rue quand deux personnes, sortant d'un bar, s'en sont prises à elle. D'après plusieurs témoins, l'homme a d'abord eu une altercation avec ses agresseurs présumés, puis est parvenu à prendre la fuite. Il a ensuite été rattrapé par un des suspects au niveau du pont traversant le quai des Cordeliers, a appris ce mercredi franceinfo.

Un témoin a filmé la scène

Le suspect a alors saisi un panneau de signalisation pour frapper la victime alors qu'elle tentait d'enjamber le pont. Le choc l'a fait basculer et chuter d'une vingtaine de mètres. Les secours ont déclaré son décès peu après sa prise en charge.

Une enquête est ouverte

C'est un témoin qui a prévenu la police. Il a pu filmer la scène et affirme que deux personnes sont en fuite. L'exploitation des caméras du centre de surveillance urbain (CSU) corrobore pour l'heure ses propos. Une enquête est ouverte et la police judiciaire est saisie du dossier. On ignore pour le moment pourquoi les deux suspects s'en sont pris à lui.