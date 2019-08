Naufrage d'un chalutier entre La Turballe et Hoëdic : 2 hommes en hypothermie, l'un d'eux à 24°de température corporelle

Le chalutier Mon Désir a fait naufrage la nuit dernière au sud-ouest de l'île d'Hoëdic, entre Belle-Ile et La Turballe. Sa balise a été déclenchée vers 1h15 du matin.



La géolocalisation du navire étant impossible, c'est un Falcon 50 de la Marine Nationale, basé à Lann Bihoué, près de Lorient, qui a tout d'abord effectué un quadrillage de la zone.



La SNSM est venue en renfort avec deux canots tout temps le SNS 095 Pierre R. Graham, basé au Croisic, et le SNS 096 Belle-Isle de Belle-Ile.



Au lever du jour, le dispositif a été renforcé par un hélicopètre Caïman, basé à Lanvéoc Poulmic, dans le Finistère, avec, à son bord, un équipage médical.

24° de température corporelle Les deux hommes n'ont pu être repérés que vers 7h30 du matin. A l'arrivée des secours, les deux marins étaient accrochés à ce qui restait de leur radeau de survie. En état d'hypothermie, leur hélitreuillage n'était pas envisageable.



Ils ont alors été pris en charge par les personnels médicaux descendus à bord du Pierre R. Graham. L'un des deux hommes n’était plus qu’à 24° de température corporelle, et aurait déjà dû être dans le coma.



Les marins doivent leur survie à la température clémente de l’eau en cette saison, mais aussi à leurs bons réflexes : avoir mis à l'eau leur canot de survie et s’être équipés de leur gilets de sauvetage.



Cela leur a permis d’attendre plusieurs heures durant les secours qui ne disposaient pas des informations nécessaires à leur géolocalisation rapide.



Ils ont été finalement évacués vers l'hôpital de Saint-Nazaire.



Le Mon Désir est un chalutier en bois basé à la Turballe. Il mesure 8,50m et a été construit en 1986.