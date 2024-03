PHOTOS. Le retour du carnaval de Nantes après son annulation en 2023

Ce dimanche 3 mars fête le retour du Carnaval de Nantes, annulé en 2023. Les grosses têtes et les chars défilent dès 14h30. Le thème de cette année, "Nantes, son histoire et son imaginaire".

Grande fête empêchée en 2023 en raison des mouvements sociaux, le Carnaval de Nantes retrouve ce dimanche ses festivaliers et son public.

Le défilé part de la place Foch, emprunte ensuite le quai Ceineray, le cours des Cinquante-Otages et la rue de l’Hôtel-de-ville, puis rejoint la place Foch.

Un carnaval ensoleillé • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Sur le thème de "Nantes, son histoire et son imaginaire", pas moins de 15 chars et un groupe de grosses têtes défilent dans le centre-ville, au son de groupes de musique et de danse européens.

Parmi les chars à découvrir, celui dédié à l'univers de Jules Verne, le Neptunia 4024.

Carnaval Nantes 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Le roi Philippe est incarné cettte année par Philippe Corbou, couronne et cigare de rigueur !

Philippe II, roi du Carnaval 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

L'une des grosses têtes du canaval !

Carnaval Nantes 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Le carnaval de Nante remonterait au 15ᵉ siècle. Il a été inscrit au patrimoine immatériel de la culture en 2023.

Le char n°15 est un hommage au groupe celtique Tri-Yann : les trois Jean assis sur un dolmen.

Char en hommage à Tri-Yann • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

La foule est au rendez-vous sous le soleil et les enfants ont les yeux qui s'écarquillent.

La foule dans les rues de Nantes pour le Carnaval 2024 • © Céline Dupeyrat / France Télévisions

Le bonheur ! • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Carnaval Nantes 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

La grue jaune et les chantiers du port de Nantes

Carnaval Nantes 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Philéas, le botaniste, est de retour !

Carnaval de Nantes • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Chacun y va de son brin de folie ! un p'tit clin d'œil aux canons de la beauté !

Carnaval Nantes 2024 • © Céline Dupeyrat, France Télévisions

Les festivités se poursuivront samedi 9 mars à 21 heures avec le Carnaval de nuit, 2024 à 21h et le 16 mars à 14 pour le Carnaval des enfants.