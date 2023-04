Sabotage du spectacle "Fille ou garçon ?" . Les organisateurs condamnent "une atteinte inacceptable à la liberté de création et de diffusion"

Un groupuscule catholique traditionnaliste est soupçonné d'un acte de sabotage sur un boitier électrique. Les faits se sont déroulés à la salle Paul Fort à Nantes, où se jouait un spectacle sur le genre.

Les faits se sont déroulés ce jeudi 6 avril. "Cet acte malveillant inédit et inacceptable, sur un boitier électrique extérieur, est intervenu à 19h30 lors du spectacle musical jeune public « Fille ou garçon ?», de Manon Rouxin et Eric Doria. Il a fortement perturbé les éclairages du spectacle. Le son n’a pas été affecté", explique la direction de la salle Paul Fort de Nantes dans un communiqué conjoint avec l'organisation de festival Petits et Grands.

Malgré cet acte de vandalisme, "le spectacle a pu être joué jusqu’à son terme", poursuit le communiqué.

Des suites judiciaires

La Bouche d’Air et le festival Petits et Grands dénoncent "cette tentative intolérable d’atteinte à la liberté de création et de diffusion" et se disent aujourd'hui "déterminés à donner à ces agissements les suites judiciaires les plus appropriées."

La Ville de Nantes de son côté dans un communiqué "condamne fermement cette action de Civitas, qui avait déjà, au mois de mars, distribué des tracts et placardé des affiches aux abords de plusieurs écoles nantaises, appelant à boycotter ce spectacle à visée éducative, destiné à lutter contre les discriminations et à favoriser l’égalité".

Un "acte violent" et "une tentative de censure inacceptable et dangereuse de la part d’un

groupuscule intégriste déjà connu pour des faits similaires dans le passé, à Nantes ou ailleurs en France".

Nous ne laisserons pas faire et la Ville va également porter plainte contre cette atteinte à la liberté de création, d’expression, en un mot à la liberté artistique de créer ou d’assister à un spectacle. Ville de Nantes Communiqué

"Nous continuerons à porter ces valeurs d'égalité, de tolérance et de respect malgré ces violentes tentatives d'intimidation", déclare Ghislaine Rodriguez, adjointe à l’éducation.

Un des auteurs présumés des faits a été interpellé dans la soirée par les services de Police.