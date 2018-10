En Maine-et-Loire, la suspension du metam sodium prolongée jusqu'à fin décembre

Le 12 octobre dernier, Bernard Gonzalez, le préfet de Maine-et-Loire, prenait un arrêté de suspension de l’utilisation du metam sodium dans le département.Une décision prise suite à trois épisodes d'intoxications liées à l'utilisation de pesticides à base de ce produit.Ce jeudi 25 octobre, le préfet du Maine-et-Loire, a pris la décision de prolonger jusqu'au 31 décembre prochain l'interdiction du metam sodium dans le département au vu de la "mauvaise maîtrise des techniques liées à l’utilisation du métam sodium et le non-respect de la réglementation en vigueur".Les conditions météorologiques dans le département ainsi que "la saisine par le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) qui doit se prononcer sur la phyto-pharmaco-vigilance liée aux cas survenus en Maine-et-Loire" entrent également en compte dans la prise de décision de la préfecture.Cette décision a été prise après des contrôles chez les 24 exploitants du Maine-et-Loire utilisant le pesticide à base de metam sodium.