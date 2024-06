Éleveur d'Aubrac passionné de surf : qui est Pierrick Horel le nouveau président des Jeunes Agriculteurs ?

A 33 ans, l'éleveur des Hautes-Alpes a été élu à la tête du syndicat Jeunes agriculteurs (JA) jeudi, au dernier jour du congrès de la formation alliée de la puissante FNSEA.

Une élection sans surprise. Pierrick Horel, seul candidat en lice, a été élu à la présidence des Jeunes agriculteurs (JA), ce jeudi 6 juin, en clôture du congrès du syndicat. A 33 ans, il succède au producteur de lait à Comté, Arnaud Gaillot, qui ne se présentait pour un second mandat. L'éleveur était jusque-là secrétaire général du syndicat.

Un grand-père commerçant en bestiaux, une mère éleveuse de poulets fermiers, il a la terre dans son ADN. Il a "toujours voulu être agriculteur et éleveur d'Aubrac", dit-il.

Installé à Aubignosc depuis 2010

Il réalise son rêve en 2010, à 19 ans, sur une dizaine d'hectares à Aubignosc, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Aujourd'hui, associé avec son père Xavier et son cousin Dorian, il est à la tête d'une exploitation atypique, à cheval entre les Alpes du sud et la Saône-et-Loire avec plus de 150 bêtes (en partie commercialisés en vente directe) sur 420 hectares de prairies et de grandes cultures.

L'hiver sous le soleil du sud et le reste de l'année en Bourgogne, les bovins de Pierrick Horel pâturent à l'abri du loup, dont la présence provoquait un "niveau de stress trop élevé" chez les vaches, et "20% à 40%" d'entre elles perdaient leur veau en gestation, a-t-il expliqué à des journalistes avant son élection.

Agriculteur en bio, il n'en fait pas pour autant un étendard.

J'essaie de combattre le clivage agriculteur bio/agriculteur conventionnel parce qu'on a besoin de chacun. Pierrick Horel, président du syndicat Jeunes Agriculteurs

"Pas forcément dans le métier jusqu'à 67 ans"

Père de deux enfants, en couple avec une employée de banque faisant du conseil agricole, l'éleveur entend s'aménager du temps pour lui et les liens. Passionné de voile et de surf depuis l'enfance, il se réserve plusieurs semaines de vacances en famille, "pas mal de week-ends", et surtout "ne souhaite pas forcément rester dans le métier d'agriculteur jusqu'à 67 ans".

Un"profil un peu différent" des jeunes agriculteurs d'aujourd'hui, qui ont leur place dans son syndicat. Créé en 1957, Jeunes Agriculteurs compte 18 000 adhérents. L'organisation, qui impose à son président d'avoir moins de 38 ans, refuse d'être étiquetée branche jeunesse de la FNSEA, même si elle joue souvent le rôle d'antichambre de formation des responsables de "la grande maison".