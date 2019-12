02/12/2019 - Pénitents des Mées, un rocher s'écroule sur des maisons de ce village des Alpes-de-Haute-Provence. / © V. BOUVIER / FTV

Réfugiés dans la salle polyvalente

Les personnes évacuées sont hébergées dans la salle polyvalente. / © Véronique Bouvier FTV

Un pan du tourisme bas-alpin qui s'effondre

Un énorme bruit et une peur soudaine à 16h15 très précises. Les habitants des Mées sont sous le choc. L'un des Pénitents s'est affaissé. Les 3000 mètres cubes de roche se sont arrêtés au pied des maisons en contre-bas.Dans un communiqué, la préfecture des Alpes de Haute-Provence fait état deux blessés légers. Il s'agit d'une femme qui circulait dans la rue au moment de l'éboulement et d'un homme pris au piège dans sa maison. Les recherches se poursuivent concernant d’autres victimes, précise la préfecture.Trois maisons ont été détruites, deux autres sont susceptibles d’avoir été endommagées. L'éboulement a par ailleurs provoqué une fuite de gaz et une coupure d’électricité. La circulation a été interrompue en direction d’Oraison.Le village des Mées est connu pour ses massifs rochers qui surplombent le village, baptisés les "Pénitents" à cause de leur forme insolite qui rappelle des moines en procession.C'est l'un de ces rochers, dont le plus haut atteint 114 mètres, qui s'est écroulé ce lundi. Des moyens importants ont été dépêchés sur place, coordonnés par la préfecture, pour déblayer les rochers et rechercher d'éventuelles victimes.Les habitants du quartier ont été évacués à titre préventif. Ils ont été mis à l'abri dans la salle polyvalente.Le Sdis 04 a engagé une cinquantaine de secouristes, des équipes spécialisées en sauvetage déblaiement, cynotechniques et des secours en montagne :Les intempéries qui ont frappé les Alpes de Haute-Provence pourraient être la cause de l'effritement des roches sédimentaires.Le site si particulier est classé depuis 1941, il fait la renommée du village de 3600 habitants bien au-delà des frontières provenaçles. Un sentier longe la barre rocheuse et attire chaque années de nombreux visiteurs curieux de découvrir la silhouette des Pénitents, qui s'étire sur plus de deux kilomètres.D'après la légende, ils représentent des moines de la montagne de Lure pétrifiés au temps des invasions sarrasines pour s'être épris de jeunes femmes mauresques qu'un seigneur avait ramenées d'une croisade.