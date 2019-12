Bouches-du-Rhône : trois morts dans le crash d'un hélicoptère de la Sécurité civile

02/12/2019 - Poste avancée des pompiers sur les lieux du crash d'un hélicoptère de la Sécurité civile, commune du Rove, dans les Bouches-du-Rhône. / © X. SCHUFFENECKER / FTV

Les #Pompiers13 et leurs collègues des équipages hélicoptères de la sécurité civile sont unis dans la douleur à la suite de ce drame. Soutien aux familles des victimes et à leurs proches. https://t.co/3Dh6z7PUlb — Pompiers 13 (@Pompiers_13) December 2, 2019

Les violentes intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur dimanche ont causé un lourd bilan humain. Aux victimes des inondations s'ajoutent ce matin la mort de trois secouristes, décédés alors qu'ils partaient en hélicoptère à l'aide des sinistrés.L'hélicoptère de la Sécurité civile "Dragon 30" se dirigeait vers Le Luc dans le Var, pour une mission de reconnaissance et de sauvetage, lorsque "les liaisons radios et radar ont été rompues", a annoncé dans un communiqué le ministère de l’Intérieur.D’importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan SATER (Sauvetage Aéro-Terrestre), ont permis de localiser l’épave de l’hélicoptère à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove, aux portes de Marseille (Bouches-du-Rhône).Les corps des trois occupants de l’hélicoptère, Jean Garat, pilote de la Sécurité civile, Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord et Norbert Savornin, secouriste héliporté du Service d’Incendie et de Secours des Bouches-du- Rhône, ont été retrouvés sans vie.Selon les premiers éléments, l'hélicoptère avait décollé vers 22h30 de l'aéroport de Marignane, pour prendre la direction de la commune du Luc, où une personne était portée disparue. Il avait récupéré quelques minutes plus tôt, un sapeur-pompier plongeur, issu du centre de secours de Pertuis (Vaucluse).Pour une raison indéterminée, l'hélicoptère aurait décroché avant d'heurter le relief accidenté du Rove, dans le massif de la Nerthe, au nord de Marseille. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame."Alors que la France s’apprête aujourd’hui à rendre hommage à 13 de ses soldats, morts pour la servir, notre pays perd trois héros du quotidien qui ont donné leur vie pour protéger les Français", indique le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner est attendu sur la zone de l'accident en fin de matinée.De très nombreuses réactions affluent sur les réseaux sociaux. Aux côtés d'anonymes, policiers, personnels de la sécurité civile ou sapeurs-pompiers, la famille des secouristes rend hommage aux trois victimes du crash. Avec les Marins-pompiers, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont fait part de leur douleur, après la perte de l'un des leurs.Le département était placé dimanche en vigilance rouge en raison des très mauvaises conditions météo, pluies diluviennes et vent en rafale. Ces intempéries ont fait selon un dernier bilan, deux morts. En un peu plus d'une semaine, onze personnes sont mortes dans le Sud-Est de la France lors des épisodes méditerranéens successifs.Lundi matin, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var étaient toujours en vigilance orange pluies-inondations. La rivière Durance, d'Avignon à Cadarache, est en risque de crue orange.Le dernier accident dramatique d'un hélicoptère de la Sécurité civile a eu lieu en Haute-Corse. Le 25 avril 2009, l'équipage du Dragon 2B, en retour d'une mission d'évacuation , avec à son bord une jeune femme sur le point d'accoucher, s'était écrasé près de Bastia. Les cinq occupants n'avaient pas survécu.