Pra Loup : une cabine de la télécabine de Costebelle tombe sur la piste sans faire de blessés

Télécabine Costebelle Fermé au public après la chute d'une cabine à #Pra-loup1600 pic.twitter.com/7hIUq9MmN0 — Baptiste Ruello-Babaloni (@BaptisteRuello) 25 mars 2018

Chaud une cabine du télécabine qui tombe à Pra-loup juste quelques minutes après qu’on l’ait prit — julia (@bensauhl) 25 mars 2018

Evacuation en rappel

72 personnes sont présentes dans les autres cabines. La piste de ski située en contrebas a été fermée,

Pour une raison encore inconnue, une cabine de la télécabine de Costebelle, dans la station de Pra Loup, s'est décrochée du câble, ce dimanche vers 13h30, sans faire de victimes. Les skieurs présents ont rapidement publié les photos de la cabine écrasée au sol.Baptiste Ruello-Babaloni, conseiller régional jeune Paca, a également posté sur Twitter une photo de l'engin sur la piste:Heureusement l'oeuf était vide et la piste en-dessous désertée. Le pire a été évité.La station de Pra Loup confirme l'absence de blessés sur sa page Facebook :Le PGHM de Jausiers a dépêché sur place trois secouristes et des hommes du groupement montagne de la gendarmerie pour évacuer des personnes bloquées sur l'équipement immédiatement arrêté.indique la préfecture dans un communiqué qui précise : "Après vérifications techniques, le PGHM va assurer l’évacuation de toutes les personnes présentes sur l’équipement en rappel depuis les cabines vers le sol."Le début des évacuations a débuté un peu avant 17 h, il a été filmé par un résident de la station, Alexandre Jauffret:Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence assure la coordination des opérations de secours avec le maire de la commune, les responsables de la station de ski, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et les sapeurs-pompiers. "La cause de l’accident est pour l’heure inconnue. Une enquête va être diligentée" indique encore le communiqué.