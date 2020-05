Un député des Alpes-Maritimes propose une amende de 300 euros pour l'abandon d'un masque sur la voie publique

Je viens de déposer une proposition de loi pr lutter contre le dépôt sauvage de gants & masques utilisés, sur la voie publique afin de renforcer la lutte contre ces comportements qui induisent des risques sanitaires & environnementaux importants.

Ma PPL : https://t.co/NqB8MSG31y pic.twitter.com/qtvepoiMwi — Eric PAUGET (@EricPAUGET1) May 18, 2020

Durcir la réglementation

d'augmenter le montant de l'amende à 300 euros

d'utiliser la vidéoprotection sur la voie publique pour sanctionner les contrevenants

d'octroyer la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale et habilitant les agents de police municipale et agents de police judiciaire adjoints à réaliser des contrôles d'identité dans ce cadre

❌ Nous sommes nombreux à voir des masques usagés jetés par terre. Pourtant, il est simple d’éviter cette pollution en respectant les consignes⤵



Soyons #TousMobilisés pour :

✅ Préserver l’environnement

✅ Limiter la propagation du #COVIDー19

✅ Protéger les agents de collecte pic.twitter.com/hX60lU1257 — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) May 15, 2020

Vous les avez sûrement croisés quand vous allez vous promener ou faire une course, ils font malheureusement partie du paysage de l'après-confinement. Les masques recouvrent le sol de nos villes et parfois de nos villages.Le plus souvent, il s'agit de masques chirurgicaux qui ne sont efficaces que 3 à 4 heures face au virus. Il faut 450 ans à un masque chirurgical pour se décomposer dans la nature.Eric Pauget dit vouloir lutter "contre ces comportements qui induisent des risques sanitaires et environnementaux importants" en déposant une proposition de loi visible sur le site de l'élu antibois Une personne qui jette un masque sur le sol va aujourd'hui payer une amende de 68 euros si elle est surprise par les forces de l'ordre. Eric Pauget propose :Il faut maintenant attendre que le texte passe entre les mains de la commission parlementaire compétente. Il appartiendra ensuite à l'Assemblée nationale et au Sénat de se prononcer.