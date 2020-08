A Cannes, la trottinette des mers est un des succès de l'été

La vitesse est limitée et très douce, jusqu'à 7 km/h maximum. • © Benoit Loth FTV

Les gens veulent découvrir autre chose. Le stand up paddle est maintenant connu et démocratisé. Yann, commercial chez Next Blue Tech

J'ai bien aimé car contrairement aux autres sports, là c'est plus balade, on profite des vagues... Mounia

Le plus dur c'est de monter dessus ! Après c'est globalement stable et on se laisse porter Marie, testeuse d'un jour

Vous connaissez le paddle ? Vous connaissez la trottinette ? Vous voulez bronzer "intelligent" ? La trottinette des mers à assistance électrique est votre nouveau jouet de plage !L'engin présenté au salon nautique de Paris en décembre dernier, a fait son apparition sur une plage de Cannes cet été.Conçue par la start-up Next Blue Tech, installée à Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône, l'engin ressemble à une grande planche avec un guidon.Ce n'est pas non plus non plus le très connu jet ski, car il n'y a pas de moteur. Sous la planche se cache une batterie électrique de 50 kilos, silencieuse et entièrement recyclable.La vitesse est limitée et très douce, jusqu'à 7 km/h maximum. Cette activité peut être pratiquée dès qu'on est assez grand pour atteindre le guidon et aux personnes à mobilité réduite. On peut même s'y mettre à plusieurs dans la limite de 150 kilos embarqués.Pour tester les vagues en mode trottinette, il faut débourser 25 euros pour 30 minutes de location à Cannes. A l'achat, le "BlueWay" coûte entre 5.000 et 6.000 euros.La batterie a une autonomie de 8 heures, ce qui laisse le temps de profiter du paysage... Mais il ne faut pas dépasser la zone des 300 mètres depuis la plage !L'activité est à découvrir aussi dans le Var (Agay, Six-Fours-les-Plages, Ramatuelle et Toulon) mais aussi à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes.