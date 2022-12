Festival de Cannes 2023 : Pedro Almodóvar annonce qu'il fera l'ouverture avec un ‘’western queer’’

Le réalisateur espagnol revient sur la Croisette en mai 2023 pour présenter en exclusivité son nouveau projet, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Une première dont la nouvelle a été rendue publique ce vendredi 2 décembre par Pedro Almodóvar himself, dans le podcast de la chanteuse Dua Lipa.

C’est une annonce aussi surprenante qu’inattendue. Dans le podcast de la chanteuse Dua Lipa, "At Your Service", diffusé notamment sur les services de streaming en ligne ou sur la plateforme de la firme américaine à la pomme, le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a annoncé qu’il présentera son court-métrage en ouverture du prochain Festival de Cannes, en mai prochain.

"It will release in may, because it will open Cannes Film Festival" a-t-il lâché.

Cet habitué de la Croisette a expliqué au micro de la star de la chanson britannico-albanaise que ce film d’une demi-heure allait faire l'ouverture de la prochaine grand-messe du 7e art.

Après avoir raconté à la chanteuse la manière dont il a préparé ce nouveau projet, le mois de répétition qu'il a offert aux acteurs choisis, la manière dont il les laisse prendre possession - physiquement - des personnages qu'il a écrits, son interlocutrice se montre d'autant plus curieuse.

Quand Dua Lipa lui explique vouloir en savoir plus sur ce western avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, le réalisateur espagnol lui répond alors dans sa langue natale. Il avoue qu’il n’est pas autorisé à en dire plus sur le projet, mais qu’il adore la chanteuse, alors…

Le titre est "Strange Way of Life", il sortira en mai car il ouvrira le Festival du film de Cannes, et nous devons attendre jusqu’à ce moment. Mais évidemment, c’est un western, et évidemment, c’est à propos de la masculinité, mais je ne veux pas le classer. Pedro Almodóvar, réalisateur Podcast "Dua Lipa : At Your Service" publié le 2 décembre 2022

Le réalisateur espagnol en dit plus sur la relation à l'écran entre les deux acteurs choisis pour ce casting. Egalement sur le décor qui devrait entourer les protagonistes. "C'est un western queer, dans le sens où il y a deux hommes qui s'aiment, et ils se comportent - dans cette situation - de deux manières complètement opposées" lâche un peu plus loin Pedro Almodóvar.

Cette histoire, il l'a mise en images entouré d'un ranch, d'un sheriff, et de "pistoleros". Un film d'époque donc, si l'on en croit la première description faite par le réalisateur.

Hawke et Pascal à l'affche

Les deux acteurs qui vont se partager l'affiche dans cette nouvelle production almodovarienne sont d'immenses stars outre-Atlantique. Le premier est l'acteur texan révélé au yeux du grand public en 1989 dans le Cercle des poètes disparus. Il a marqué des décennies durant les salles obscures avec Croc-Blanc, Bienvenue à Gattaca, ou Training Day ou Lord of War. On l'a vu, plus récemment, incarnait Nikola Tesla, ou un frère trompettiste et ancien alcoolique dans Raymond & Ray, diffusé sur l'Apple TV.

Ethan Hawke, le 21 mai dernier, sur le tapis rouge avec sa femme lors de la montée des marches du film "Triangle of Sadness" qui sera consacré Palme d'or. • © CLEMENS BILAN / EPA

Ethan Hawk est aussi écrivain, scénariste et réalisateur, il a présenté sur la Croisette, en mai dernier, un documentaire dédié à Paul Newman intitulé The Last Movie Stars.

Pedro Pascal est quant à lui chilo-américain, il a notamment joué dans les séries à succès Game of Thrones mais aussi dans The Mandalorian, le spin-off de l'univers étendu de Star Wars où il interprète - spoiler alert - l'énigmatique chasseur de prime présent dès la saga initial de George Lucas.

Pedro Pascal lors du dernier festival de Venise où il a présenté "Argentina 1985" qui raconte le procès des généraux de la dictature argentine. • © ROCCO SPAZIANI / SPAZIANI

Pedro Pascal, 47 ans, a également crevé le grand écran dans La Grande Muraille, Equalizer 2, Wonder Woman 1984 ou bien encore le dernier opus de Judd Apatow, le baron des films humoristiques américains depuis plus de 15 ans.

Pour ce court-métrage de seulement 30 minutes, Pedro Almodóvar réunit ainsi deux des acteurs les plus prisés par les studios américains ces dernières décennies.

Une autre histoire d'amour

A Cannes, Pedro Almodóvar est un des réalisateurs chéris par la Croisette. Au même titre que les frères Dardenne ou Quentin Tarantino, son succès en salle est étroitement lié aux apparitions qu'il a pu faire sur le tapis rouge.

Le cinéaste de 73 ans, dont les actrices fétiches ne sont nul autres que Penelope Cruz, Rossy de Palma ou Antonio Banderas, a été récompensé à plusieurs reprises à Cannes. "Tout sur ma mère" a été prix de la mise en scène en 1999, et "Volver", en 2006, a reçu les prix du scénario et d'interprétation collective pour ses actrices.

Pedro Almodóvar a même été président du jury lors de la 70e édition du Festival, en 2017. Reste à savoir s'il sera distingué lors de la prochaine réunion cannoise des talents du cinéma. Cette projection en ouverture ne laisse augurer d'aucun prix pour le réalisateur âgé de73 ans, cette fois-ci, mais l'ouverture d'un tel rendez-vous reste une consécration en soi.

Le prochain festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai 2023.