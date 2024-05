Festival de Cannes. Judith Godrèche, voix du mouvement #MeToo, Anya Taylor-Joy dans Furiosa... Résumé de ce 15 mai sur la Croisette

Femmes puissantes, muselées, victimes du terrorisme... Elles étaient toutes à l'honneur ce mercredi 15 mai au Festival de Cannes. Meryl Streep avait rendez-vous avec les professionnels du cinéma pour une conférence, Judith Godrèche, voix du mouvement #MeToo présentait son court-métrage sur les violences sexuelles et Anya Taylor-Joy enflammait la montée des marches pour "Furiosa".

Le réalisateur australien George Miller revient à Cannes avec Furiosa : une saga Mad Max, nouveau volet de son univers post-apocalyptique, dans lequel l'actrice Anya Taylor-Joy reprend le rôle de Charlize Theron. C'est un des temps fort de cette journée côté Croisette.

Une image de la soirée

Laura Blajman-Kadar, rescapée du massacre perpétré le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas en Israël est venue fouler le tapis rouge, avec une robe ornée de photos. Le monde a ainsi pu voir les visages d’otages encore détenus à Gaza. Une action sous l'écharpe #BringThemHome, "les ramener à la maison".

Laura Blajman-Kadar, rescapée du massacre perpétré le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas en Israël, a foulé le tapis rouge du Palais du Festival de Cannes. • © VALERY HACHE / AFP

Soirée furieuse

Sur le tapis rouge avant la séance de 19 h hors compétition, Anya Taylor-Joy, 28 ans. L'actrice incarne une guerrière qui fait mordre la poussière aux hommes sur grand écran dans Furiosa. Ce nouvel épisode de la saga "Mad Max", plus précisément un préquel de "Fury Road" (2015), soit la jeunesse du personnage qui fut incarné par Charlize Theron dure 2h28.

Les fans attendaient devant les grands palaces le réalisateur George Miller toute la journée.

Dans ce nouvel opus, le réalisateur y raconte l'histoire de la jeunesse de son héroïne manchot, interprétée par Anya Taylor-Joy (connue pour ses nombreux rôles dont celui dans la série Netflix Le Jeu de la dame) avec une soif de vengeance.

Sa sortie en salles est prévue le 22 mai.

Début de la compétition avec un premier film : Diamant brut

Le film Diamant brut est en compétition ce mercredi. Sa réalisatrice, Agathe Reidinger signe ici son premier film ! Elle nous parle de son long métrage, tourné sur la Côte d'Azur. Liane, une jeune fille de 19 ans, voit en la téléréalité la possibilité de s'en sortir.

On parle de #MeToo avec Judith Godrèche

Moi aussi, réalisé par Judith Godrèche, 52 ans, était présenté ce mercredi soir en ouverture de la sélection Un Certain Regard, au Palais des Festivals et au Cinéma de la Plage, pour les touristes et les Cannois (voir plus bas.)

C'est déjà un temps fort du Festival, sept ans après la chute de l'ancien producteur américain Harvey Weinstein, et cinq mois après la prise de parole, en France, de l'actrice qui a accusé de viols deux figures du cinéma d'auteur, Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

Lors de la montée de marchés, l'équipe est apparue très soudée :

La comédienne a tourné ce court-métrage de 17 minutes pour "redonner un visage"à un millier de victimes. Sa fille Tess Barthélémy fait partie de ce projet : "je suis toujours là pour la soutenir", mais "c'est son combat". En début d'année, le public la découvrait dans "Icon of French Cinema", la série

semi-autobiographique de Judith Godrèche, devenue le porte-étendard du mouvement

#MeToo en France, après avoir accusé de viols les réalisateurs Benoit Jacquot et Jacques Doillon.

On a appris aujourd'hui que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dénoncées notamment dans le cinéma remettra son rapport "autour du 4 novembre", avec des solutions

"concrètes" d'ordre législatif mais pas seulement, ont annoncé mercredi sa rapporteure et son président.

Conférence de presse du deuxième acte : #MeToo encore

"Il y a aujourd'hui plus de respect sur les tournages", a estimé mercredi Léa Seydoux lors de la conférence de l'équipe du film Le deuxième acte de Quentin Dupieux. L'actrice réagissait aux questions sur le mouvement #MeToo et à la libération de la parole sur les agressions sexuelles dans le cinéma.

"Je vois qu'il y a du respect sur les tournages, il n'y a plus parfois cette familiarité, même pour les scènes intimes. Je sens ce changement global, que le respect est plus présent", a déclaré la comédienne française.

Léa Seydoux est à l'affiche du "Deuxième acte" de Quentin Dupieux, qui a ouvert hors compétition le 77ᵉ Festival de Cannes. • © Manon Hamiot FTV

Elle a également mis en avant que son statut d'actrice reconnue la "protège". "C'est quand même quand on est une jeune actrice que c'est plus difficile. Quand on est vulnérable", a-t-elle souligné.

Meryl Streep se raconte à Cannes

Ce qu'elle a fait d'un de ses Oscars (oublié aux toilettes) , ses relations avec Robert Redford ou les coulisses de Kramer contre Kramer, Meryl Streep a livré dans l'après-midi quelques confidences lors d'un rendez-vous avec les professionnels.

À son entrée, ovation debout et une minute d'applaudissements dans la salle Debussy du palais des Festivals :

durée de la vidéo : 00h01mn10s Meryl Streep se raconte à Cannes. Son entrée devant les professionnels : une minute d'applaudissements. • ©Anne Le Hars FTV



Pendant plus d'une heure, les anecdotes se sont succédé... les souvenirs parfois coquins comme celui de la scène du shampooing d'Out of Africa :

Roy, mon coiffeur et maquilleur, a expliqué à Robert Redford comment me laver les cheveux. Il a bien écouté, il s'est appliqué et a été super. À la cinquième prise, j'étais totalement amoureuse. C'est en quelque sorte une scène de sexe, c'est tellement intime. On voit tellement de scènes où les gens baisent mais si peu avec cet amour, ce soin. Je ne voulais pas que cette journée se termine, même avec les hippopotames autour ! Meryl Streep.

Une image

L'ancienne Miss France Iris Mittenaere est arrivée sur le tapis rouge avec une robe qui interroge : comment fait-elle pour s'assoir ?

Iris Mittenaere lors de la montée "Furiosa: A Mad Max Saga" sur le tapis rouge. • © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Votre soirée de mercredi à Cannes

Tous les jours à 21h30, le Festival de Cannes transforme la plage Macé de la Croisette, située en face de l’hôtel Majestic, en salle de cinéma à ciel ouvert. C'est gratuit et ouvert à tous.

Ce mercredi, projection dans l'actualité : le court-métrage Moi aussi de Judith Godrèche sera projété en début de soirée en présence de l’équipe du film.0 Il dure 17 minutes. Il sera suivi de Silex and the city de Jean-Paul Guigue et Julien Berjeaut. 1h20 en présence de l’équipe du film également.