Festival de Cannes. Ovation pour Rasoulof, Palm Dog pour Kodi, tapis rouge pour de Hazanavicius... Résumé de ce 24 mai sur la Croisette

Un symbole pour la liberté d'expression : le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof est en France avec son film en lice pour la Palme d'or. Une image à retenir de ce 24 mai au 77ᵉ Festival de Cannes. Résumé des temps forts de cet avant-dernier jour sur la Croisette.

Une montée des marches engagée, une autre dessinée, des prix et le papa de Star Wars... En Résumé, une avant-dernière journée du 77ᵉ Festival de Cannes riche en images et en moments forts.

Michel Hazanavicius en compétition pour la Palme d'or

Le réalisateur palmé avec The Artist revient en compétition. Son film La plus précieuse des marchandises raconte l'histoire d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation en étant recueilli par une famille vivant dans un bois.

L'équipe était sur le tapis rouge notamment Dominique Blanc. Jean-Louis Trintignant, depuis disparu, a prêté sa voix dans ce film qui sortira en novembre.

Michel Hazanavicius retrace l'histoire d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation. Recueilli par une bûcheronne et son mari, cet enfant "va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin", annonce le synopsis.

Il s'agit du premier long-métrage d'animation en compétition depuis Valse avec Bachir, d'Ari Folman, en 2008. Un genre un peu oublié à ce niveau de la compétition.

Symbole de liberté, l'Iranien Rasoulof ovationné debout

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof, qui a réussi à fuir clandestinement le régime de Téhéran, a été ovationné debout avant la projection de son film en lice pour la Palme d'or.

Poursuivi par le régime iranien qui l'a privé de son passeport et condamné à des années de prison, Rasoulof présente Les graines du figuier sauvage, un film tourné clandestinement et dont une partie de l'équipe est restée en Iran.

Sur le tapis rouge puis dans la salle, Mohammad Rasoulof a brandi les photos de deux de ses acteurs principaux, Missagh Zareh et Soheila Golestani.

Il a monté les marches aux côtés de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, qui vit en exil en France depuis une quinzaine d'années. Il était aussi accompagné de sa fille Baran, un passage de témoin symbolique puisque c'est cette dernière qui avait reçu l'Ours d'or à Berlin au nom de son père, interdit de quitter son pays, il y a quatre ans.

Après avoir bravé pendant des années la censure, Rasoulof a été condamné en appel à huit ans de prison dont cinq applicables.

Rendez-vous avec Monsieur Lucas

La journée était aussi marquée par la masterclass de George Lucas. Le père de la saga Star Wars, avant qu'il ne reçoive une Palme d'or d'honneur, le lendemain, lors de la cérémonie de clôture. Il a évoqué avec les festivaliers sa carrière..

Et voici le LÉGENDAIRE…



GEORGE LUCAS



Énorme standing ovation.



Toutes les étoiles de la galaxie brillent soudain à #Cannes2024. pic.twitter.com/HFzONcTac0 — We Love Cinema (@welovecinemafr) May 24, 2024

Des documentaires sur l'Afrique du Sud et l'Égypte récompensés

Le documentaire du Haïtien Raoul Peck sur un photographe sud-africain pendant l'apartheid et Les Filles du Nil sur un groupe de jeunes filles formant une troupe de théâtre de rue, ont été récompensés par le jury de l'Oeil d'or.

Les deux films ont été sacrés ex-aequo par le jury présidé du réalisateur français Nicolas Philibert, à 24 heures de la Palme d'or et du palmarès cannois.

🥁#Cannes2024 | L’Œil d’or 2024 est décerné à deux films ex aequo



🏆👁️ « Ernest Cole, lost and found » de Raoul Peck 👏🏼👏🏼👏🏼



🏆 👁️ « Les Filles du Nil » de Nada Riyadh & Ayman El Amir👏🏼👏🏼👏🏼



#LoeilDOrCannes pic.twitter.com/IVH0yFyi2D — La Scam (@webscam) May 24, 2024

Palm dog à Kodi

Chaque année, en marge du Festival de Cannes se déroule la remise de la Palm Dog. Un prix farfelu ? Pas tant que ça ! C'est Kodi, Griffon croisé, star dans Le procès du chien qui a reçu la Palm Dog 2024, prix kitsch devenu évènement, dédié au chien avec le plus de mordant dans les films du Festival de Cannes.

Le prix est de plus en plus convoité, notamment depuis que Messi le chien jouant dans Anatomie d'une chute a assisté aux oscars à Hollywood. Le Border collie qui cette année, a même une émission basée sur ses interviews cette année sur la Croisette. Ses amis poilus en parlent beaucoup :

Prix de la Cinef

Le Jury des courts métrages et de La Cinef présidé par Lubna Azabal et composé de Marie-Castille Mention-Schaar, Paolo Moretti, Claudine Nougaret et Vladimir Perišić a décerné les prix de La Cinef lors d’une cérémonie, suivie de la projection des films primés.

La sélection comptait 18 films d’étudiants en cinéma choisis parmi 2 263 candidats en provenance de 555 écoles de cinéma dans le monde.

Les chasseurs d'autographes toujours mobilisés

Plus que quelques heures avant que la Palme d'or ne soit dévoilée ce samedi 25 mai. Dans l'un des couloirs du palais et partout dans la ville, une course contre-la-montre est lancée : compiler un maximum d'autographes et de selfies avec des stars pour les fans.

Samedi 25 mai : remise des prix et cérémonie de clôture

Pour les festivaliers, samedi, c'est replay ! Les 22 films en compétition officielle

La cérémonie de clôture du 77ᵉ Festival de Cannes aura lieu le soir et sera diffusée en direct sur France 2 et à l'international sur Brut.

Rendez-vous dès 18h10.

Laurent Delahousse proposera en direct une édition spéciale Cannes juste avant de rejoindre Camille Cottin, la maîtresse de la cérémonie de clôture.

Il sera en duplex avec Louise Ekland, aux pieds des Marches, Charlotte Lipinska et Augustin Trapenard, à l’intérieur de la salle, du Palais des Festivals.

Laurent Delahousse recevra en plateau la compositrice et interprète Zaho de Sagazan qui a marqué la cérémonie d’ouverture du Festival en interprétant « Modern love » de David Bowie. C’était un hommage à Greta Gerwig, la présidente du jury du Festival qui remettra, ce samedi soir, la palme d’Or.

LA plus prestigieuse des récompenses au Festival de Cannes : la Palme d’or. • © Manon Hamiot FTV

À partir de 18h40, diffusion de la prestigieuse Cérémonie de clôture en direct sur France Télévisions et Brut, partenaires officiels.

Qui remportera la Palme d'or de cette édition ?