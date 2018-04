“Star Wars”: le spin-off sur Han Solo sera dévoilé à Cannes

Ron Howar aux commandes

L'affiche du film sur le site starwars.com. / © Star Wars

"Présenté en sélection officielle hors compétition, le tout nouveau film de la galaxie Star Wars réalisé par Ron Howard (...) sera dévoilé sur l'écran du Grand Théâtre Lumière", a indiqué dans un communiqué le Festival de Cannes.La manifestation se déroulera du 8 au 19 mai, soit. "Solo: A Star Wars Story" revient sur la jeunesse du pilote franc-tireur Han Solo allié à l'Alliance Rebelle et se situe avant la période du premier opus de la saga, "Episode IV: Un nouvel espoir" (1977)."Han Solo y fera la connaissance de son fidèle copilote Chewbacca et de l'escroc notoire Lando Calrissian", a précisé vendredi le groupe Disney, producteur et distributeur du film, dans un communiqué.Ce deuxième épisode dérivé de la saga "Star Wars" a été réalisé par l'Américain, connu pour ses succès tels que "Splash" (1984), "Apollo 13" (1995) ou encore "Un homme d'exception", en 2001, pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur.Autour d'("Blue Jasmine") qui incarne Han Solo, le casting compte("No Country For Old Men") ou encore("Game of Thrones").Ce long-métrage est le deuxième d'une série d'épisodes dérivés de la saga après "Rogue One" , sorti en décembre 2016, qui a accumulé plus d