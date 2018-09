Trois personnes d'une même famille tuées au Cannet, un homme interpellé

Des raisons d'ordre psychiatrique



Un appel du cousin à la police

Un message téléphonique de son cousin l'avertissait qu'il avait ou qu'il allait tuer ses parents et sa soeur

ont été tuées avec une arme blanche en milieu de matinée dans un immeuble du boulevard Carnot sur la commune du Cannet. L'auteur présumé de ce drame familial serait un. Il est soupçonné d'avoir tué ses parents et sa soeur. Selon Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse, le père serait octogénaire, la mère sexagénaire et la soeur âgée d'un vingtaine d'années.Dans l'état des constatations, les enquêteurs écartaient "a priori un contexte de radicalisation", parlant de "", hypothèse confirmée par la procureure, évoquant "un différend familial".Les policiers de Cannes ont été alertés par le cousin de l'auteur présumé des faits:a précisé Mme Atzori à l'AFP.L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre dans des circonstances qui restent à préciser, et placé en garde à vue. La police judiciaire est chargée de l'enquête pourPlus d'infos à venir.