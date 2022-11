VIDEO. "Sans gestionnaire, parents en colère" : un collège de 900 élèves bloqué à Vallauris ce mardi

Le collège Pablo Picasso qui accueille près d'un millier d'élèves a été bloqué par des parents et des enseignants ce mardi 15 novembre. Ils dénoncent l'absence de gestionnaire dans l'établissement.

L'école buissonnière, faute de gestionnaire. Les élèves du collège de Vallauris Pablo Picasso ont vu leurs parents et enseignants manifester ce mardi 15 novembre 2022 aux abords de l'établissement, situé dans le centre-ville de la commune.

La raison de leur colère ? L'absence de gestionnaire qui pénalise le bon fonctionnement de ce collège classé REP, qui doit normalement bénéficier d'une politique d'éducation prioritaire.

Le poste est vacant, ce qui trouble le bon fonctionnement de l'équipe pédagogique et "empêche donc un regard serein sur les comptes et sur l’emploi des moyens financiers octroyés et ce, dans un contexte économique et énergétique préoccupant". C'est ce qu'ont indiqué certains parents dans un courrier adressé à la rectrice.

Parents et enseignants ont fait cause commune pour demander qu'un nouveau gestionnaire prenne le poste au plus vite. Ils étaient réunis, vêtus de rouge, ce matin du 15 novembre dès 7h30.

Voyages scolaires, commandes de matériel...

Les parents ont insisté dans ce courrier sur le fait que cette "absence met en péril également les commandes de matériels pédagogiques ainsi que le fonctionnement de la vie scolaire, la demi-pension et l’hygiène générale de l’établissement. Les commandes des ateliers SEGPA sont aussi concernées et vont se retrouver à l’arrêt. Le personnel ATOSS a besoin d’un management serein et quotidien pour accomplir ses missions dans les meilleures conditions possibles."

Une entrave à l'égalité des chances selon eux. Pour Régis Fayoubost, professeur agrégé d'EPS au sein de l'établissement, c'est aussi une contrainte pour les activités extra-scolaires : "Depuis un mois et demi, presque deux mois, eh bien c'est la cheffe d'établissement qui est obligée de pallier à cette absence de gestionnaire. Le problème, c'est que cela va générer des conflits d'intérêt. Il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire."

Les sorties scolaires des élèves sont aussi pénalisées poursuit le professeur d'éducation physique : "On est complètement bloqués, tous les projets, notamment les voyages scolaires, sont à l'arrêt pour l'instant. En EPS, c'est pareil pour tout ce qui est achat de matériel. Ce sont des problèmes, qui, au quotidien, font que l'on est vraiment en très grosse difficulté maintenant."

Le rectorat affirme quant à lui dépêcher un adjoint gestionnaire du secteur un urgence, pour s'occuper des opérations courantes, tout en cherchant une personne qui puisse remplacer le titulaire en arrêt maladie.