A Nice, une marche blanche en mémoire de Lisa T., retrouvée morte dans un coffre de voiture début janvier

Ce dimanche 9 janvier, dès 13 heures, des centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Lisa T., dont le corps a été retrouvé dans un coffre de voiture au début du mois.

Beaucoup de monde au départ du cortège, à 13h20, pour une marche blanche, silencieuse, en mémoire de Lisa T.

Des centaines de personnes se sont retrouvées à partir de 13 heures au 193, boulevard de la Madeleine, à Nice, où le corps de la victime du troisième féminicide de cette année 2022 avait été retrouvé.

Les nombreuses personnes se sont élancées du boulevard pour rejoindre la plage de Magnan. Environ 400 personnes ont d'abord pris part à cette marche, d'après l'équipe de France 3 Côte d'Azur présente sur place.

C'est sur cette partie du littoral que ceux qui ont décidé de lui rendre hommage vont procéder à un lâcher de ballons blancs.

Beaucoup sont venus avec une rose pour rendre hommage à Lisa. • © Hélène France/ France Télévisions

Vêtus de blanc, t-shirts portant la photo de Lisa, et derrière une banderole sur laquelle on retrouve des coeurs et son nom, et le mention "A jamais dans nos coeurs", des centaines de personnes ont tenu à saluer la mémoire de cette Niçoise de 45 ans.

Des t-shirts imprimés de la photo de Lisa sont portés par des proches ou des connaissances cette Niçoise retrouvée en janvier dans le coffre d'un véhicule. • © Hélène France/ France Télévisions

Jusqu'à 700 personnes pour cet hommage

Le cortège a grossi au fur et à mesure du parcours qui le menait jusqu'aux bords de la Méditerranée. Le maire de la Nice s'est également joint à cette foule et aux enfants de Lisa, dont "la vie a été arrachée le 1er janvier par son ex-compagnon" a-t-il souligné.

Le lâcher de ballon s'est effectué devant au moins 700 personnes venus faire montre de leur solidarité avec la famille et les proches de Lisa.

Retrouvée sans vie

C'est la fille de Lisa qui avait donné l'alerte la nuit du passage à la nouvelle année.

Les forces de l'ordre avaient découvert le corps sans vie de Lisa dans le coffre d'une voiture stationnée dans le garage de la résidence située boulevard de la Madeleine.

L'ex-compagnon de Lisa a été mis en examen pour assassinat. Il a reconnu avoir étranglé celle qui avait partagé sa vie, même si les circonstances exactes de ce drame sont toujours à déterminer pour les enquêteurs. Le couple s'était séparé au printemps dernier.