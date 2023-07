Commémorations de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice : 86 roses pour honorer la mémoire des 86 victimes

Ce 14 juillet 2023, l'heure est au recueillement sur la Promenade des Anglais. C'est sur les lieux mêmes de l'attentat de 2016 que la cérémonie de commémoration a commencé en présence de nombreuses familles de victimes.

Cela fait sept ans.

Le 14 juillet 2016, entre 22h34 et 22h38, à l'issue du feu d'artifice, un camion conduit par un terroriste fonçait sur la Promenade des Anglais, fauchant la vie de 86 hommes, femmes et enfants, et en blessant plus de 450 autres.

Ce 14 juillet 2023, c'est sur la Prom également qu'a débuté la cérémonie de commémoration. Au pied du mémorial "L'Ange de la Baie".

86 roses ont été déposées en mémoire des 86 personnes décédées ce soir-là. Comme chaque année depuis l'attentat, les noms des victimes ont été un à un prononcés et 86 bougies ont été allumées avant une minute de silence.

De nombreuses familles se sont réunies pour partager le souvenir de leurs disparus. L'ensemble des associations d'aide aux victimes, Promenade des anges, Mémorial des anges, Life for Nice, Une voie des enfants, étaient présentes aux côtés des officiels, représentants de la Ville, de l'Etat, du Département.

Première cérémonie après le procès

Cette 6e journée de commémoration est la première après le procès qui s'est déroulé à l'automne dernier. Après 14 semaines d'audience, la cour d'assises spéciale à Paris a condamné huit personnes de l'entourage du conducteur abattu par les policiers au volant du camion. Deux hommes ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste (AMT) et ont été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle à l'issue de ce procès hors-normes.

Ce fut une étape à la fois douloureuse et primordiale pour les victimes et familles de victimes. Aujourd'hui, nombre d'entre elles appellent de leurs voeux un autre procès, consacré celui-ci au dispositif de sécurité en place le soir de l'attentat. L'instruction est toujours en cours.

En attendant, cette journée de commémoration se poursuivra ce soir à partir de 18h avec un défilé républicain sur la Promenade des Anglais, puis à 21h avec un concert au théâtre de Verdure.

Enfin, à 22h34, heure du début de l'attentat, on assistera à la mise en lumière des 86 faisceaux lumineux qui iront se perdre dans le ciel étoilé au-dessus de la Promenade des Anglais.