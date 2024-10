"J’ai vu un mort à 111 mètres" : comment deux plongeurs disparus en 1993 au cap de Nice ont été retrouvés

Enquêtes de Région revient sur l’incroyable histoire de ces plongeurs retrouvés 30 ans presque jour pour jour après leur disparition sur le tombant des Américains, à Nice. Un accident de plongée dramatique, tombé dans l'oubli, mais qui va connaître un dénouement exceptionnel.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

En se mettant à l’eau, début octobre 2023 au Tombant des Américains, un site de plongée sous-marine mondialement connu situé à l'extrême est de Nice dans les Alpes-Maritimes, Victor Yazbeck sait qu’il s’engage dans une plongée mémorable.

Ce plongeur de l’extrême, belge d’origine libanaise, a choisi cette falaise immergée, qui débute 40 mètres sous la surface et s'enfonce dans les abysses au-delà de 200 mètres, pour battre un record de profondeur. Il ne réussira pas son exploit sportif, mais va, bien malgré lui, être à l’origine d’une incroyable découverte.

"Je remarque une forme..."

"En remontant, la visibilité était bonne, les conditions étaient bonnes… Et à un moment donné, je vois une bouteille. Ça m’interpelle. Je vois en dessous qu’il y a un gilet, et je remarque en dessous une forme… Je ne suis pas très près, mais je vois tout ! Ce jour-là, je sais qu'à 111 mètres, j'ai vu un mort sous l’eau !"

Le tombant des Américains, haut lieu de la plongée à Nice, où Daniel Varnier et Christian Thubet ont été retrouvés 30 ans après leur disparition. • © Michel Bernouin / FTV

La gendarmerie maritime de Nice est avisée de cet étonnant témoignage. L'adjudant Yann Bessac est le directeur d'enquête : "en faisant le tour des quais et des clubs de plongée de Nice, il y a une histoire qui ressort : celle de deux plongeurs disparus en 1993 au tombant des Américains."

Le témoignage de Victor Yazbeck pourrait coller avec l'histoire de 1993. Mais pour en avoir le cœur net, il faut aller voir sur place... plus de 100 mètres sous la surface. L'adjudant Bessac contacte alors la Marine nationale et une de ses unités spécialisées : le Cephismer (Centre expert dans la plongée humaine et l’intervention sous la mer).

L'opération du Cephismer au Tombant des américains a duré deux jours. • © Cephismer / Marine nationale

8 heures de recherches

Les militaires appareillent de Toulon à bord du Jason, un imposant remorqueur de haute mer. Sur l'immense plateforme arrière du navire a été installé le système Diomede, qui permet de déployer un ROV - un robot sous-marin - capable de travailler à très grande profondeur. Une fois arrivé à la profondeur prévue, l'exploration avec le robot peut débuter.

Le robot Diomede se déploie hors de sa cage d'immersion. • © Cephismer / Marine nationale

Dans une quasi-obscurité, le long de la vertigineuse falaise sous-marine, la visibilité n'est que de quelques mètres. Et dès que le robot s'approche de la paroi, ses petites hélices mettent en suspension du limon, rendant la visibilité totalement nulle...

"Entre deux roches, une silhouette"

Les yeux rivés sur leurs écrans, opérateurs ne se découragent pas... et après huit heures de recherches, une forme apparaît. "Entre deux roches, c'est d'abord une silhouette qui commence à se dégager", se souvient le directeur d'enquête qui était aux côtés des pilotes du ROV. "Une bouteille de plongée, une combinaison qui a vraiment une forme humaine, des palmes..." le plongeur qu'a vu Victor Yazbeck quelques semaines plus tôt est bien là !

Reste une étape délicate et cruciale : remonter les dépouilles, pour ensuite procéder à diverses analyses afin de confirmer leurs identités. Mais déjà, les combinaisons de plongée, très spécifiques et étonnamment bien conservées, laissent peu de doute. Après quelques semaines, l'ADN parle : il s'agit bien de Daniel Varnier et Christian Thubet, les deux plongeurs disparus le 4 décembre 1993 au Tombant des Américains.

Cette découverte va lever un mystère vieux de 30 ans autour de la disparition tragique de Daniel et Christian, permettre à leurs familles et leurs proches d'achever leur deuil, mais aussi de se retrouver.

> Une histoire à découvrir dans Enquêtes de région, Les disparus du tombant des Américains, mercredi 30 octobre 2024 sur France 3 Côte d'Azur et France 3 Provence Alpes et sur France.tv