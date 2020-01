Municipales 2020 : Christian Estrosi se déclare candidat à la mairie de Nice

Vous êtes vraiment l’essentiel de ce qui a guidé mon action pour Nice. Alors, je vous propose de continuer ensemble. Je serai candidat à l’élection municipale de #Nice06 des 15 et 22 mars prochains.

L’essentiel, c’est vous. #Estrosi2020 pic.twitter.com/LCT9hR4ew6 — Christian Estrosi (@cestrosi) January 12, 2020



Les pincipaux mandats de Christian Estrosi

Christian Estrosi a choisi de déclarer sa candidature sur les réseaux sociaux par la publication d’un clip, et par une lettre qui sera adressée aux Niçois ce lundi. Pour slogan de campagne, Christian Estrosi a choisi : "L'essentiel, c'est vous".Dès demain, premier moment fort de sa campagne, Christian Estrosi, tête de liste des Républicains, va inaugurer le parc du Ray, aux côtés de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy.Le dimanche 19 janvier, le candidat Christian Estrosi adressera ses voeux et dévoilera son programme au Palais Acropolis.En 2008, il est élu avec 41% des suffrages face au maire sortant Jacques Peyrat (26%) et à Patrick Allemand (31,7%).En 2014, les Niçois lui accordent, à nouveau, leur confiance à une écrasante majorité : 48 ,61% des suffrages contre 17,84% pour Patrick Allemand et 12,42% pour Olivier Bettati.Christian Estrosi a fait son entrée en politique en 1983, en tant que conseiller municipal de Jacques Médecin. Depuis plus de 40 ans, il n’a jamais quitté la scène politique : député, ministre, président du Conseil général. Depuis 2012, Christian Estrosi est à la tête de la Métropole Nice Côte d’Azur.

En tête des sondages



Les principaux candidats déclarés à Nice

Christian Estrosi bénéficie d’un alignement des planètes favorable : Eric Ciotti a renoncé, la gauche est divisée et la République En Marche n’a toujours pas investi de candidat. L’actuel maire de Nice apparaît de fait comme le grand favori. Certains sondages le donnaient même gagnant dès le premier tour. Mireille Damiano, conduira une liste de gauche nommée « Viva!: démocratie, écologie, solidarité »Patrick Allemand (PS)Jean-Marc Governatori (EELV)Cédric RousselBenoit Kandel (Cnip-DVD)Jean-Marc Chipot (Debout la France)Philippe Vardon (RN)Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. La date limite pour déposer les listes est le 27 février.