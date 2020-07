VIDEO - Une foule immense à Nice pour voir le Dj The Avener et des gestes "barrière" très peu respectés

L'artiste niçois The Avener a ouvert le bal des festivités à Nice le 11 juillet (initialement prévu le vendredi 3 juillet). Un set depuis la tour Bellanda avec projection sur les façades. Le son a résonné à des centaines de mètres à la ronde de quoi permettre à chacun de sautiller à distance ou pas. Les personnes présentes semblent très proches les unes des autres.



"C'est aussi la fête, c'est aussi l'été. Si on est reconfiné cet hiver on profite quand même" Une spectatrice

Dans la foule, personne ne porte le masque et ne respecte la distance barrière. • © Robin Rico / France Télévisions

"C'est aussi la fête, c'est aussi l'été. Si on est reconfiné cet hiver on profite quand même" lance une spectatrice qui affirme avoir déjà attrapé la Covid-19. "Logiquement, il faudrait le masque" lance un autre spectateur qui n'en a pas, "on est venu entre amis, on se connaît tous depuis longtemps, on a moins de risque déjà" affirme une autre personne.

Pas plus de 5000 personnes

Les entrées ont été filtrées pour ne pas dépasser 5000 spectateurs. • © Robin Rico / France Télévisions

Comme le prévoit la loi, les entrées ont été filtrées et le nombre de personne était limité à 5000. Avant le début de l'événement, organisé par la radio Virgin Radio et la ville de Nice, une responsable de la mairie de Nice nous a expliqué que des échanges avaient eu lieu avec la préfecture des Alpes-Maritimes. C'est le cas à chaque fois avant un événementde ce type et cette fois, selon la mairie, la préfecture n'a pas demandé de rendre le port du masque obligatoire la fête ayant lieu à l'extérieur.Nous avons contacté ce dimanche matin la préfecture des Alpes-Maritimes qui ne nous a pas encore répondu.

Contactée ce dimanche, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur rappelle : "Un respect des distances sociales, le port du masque et le lavage des mains sont aujourd’hui des mesures de protection. C’est vraiment fondamental si on veut limiter le plus possible la circulation du virus c‘est un appel à la vigilance."

Revoir le concert de The Avener

Un Dj set à revoir en streaming sur le web. Le Facebook live du dj set à été diffusé notamment sur la page de la ville de Nice, un concert à voir en cliquant ci-dessous :

L'artiste trépignait d'impatience pendant le confinement à l'idée revenir sur scène, pas étonnant qu'il ait choisi sa ville, Nice pour partager sa musique.

Jouer, partager notre musique et nos émotions, être auprès de vous. Cette mission nous est physiologique, c'est notre raison de vivre. Nous enlever cela trop longtemps, c'est comme nous couper tous les membres. Vivement la reprise ⛈ — TheAvener (@TheAvenerMusic) May 21, 2020

Nizz Jazz fest "summer sessions"

Un retour en force de la culture et de la musique annoncé par Christian Estrosi ce 17 juin. Avec notamment, en lot de consolation, des "summer sessions" du Nice Jazz Festival.

Mon été à #Nice06, ce sera :

🎼 Des événements musicaux avec notamment @TheAvenerMusic, @nicejazzfest summer sessions...

🎨 Des événements culturels avec notamment des ballets, opéra, @TheatredeNice hors les murs, des cinémas en plein air, des expositions, le festival du livre... — Christian Estrosi (@cestrosi) June 17, 2020

De nombreux gros événements ont été annulés à cause du coronavirus, comme le Nice Jazz Festival qui propose des sessions de rattrapage du 17 au 21 juillet.

Si nous avons été contraints d’annuler notre Nice Jazz Festival, nous sommes heureux de pouvoir proposer les "Jazz summer sessions". Mairie de Nice

Cinq soirées sont programmées au théâtre de Verdure :

Vendredi 17 juillet : Liz Mc Comb et le Philarmonique de Nice dirigé par le maestro György Rath.

Samedi 18 juillet : André Ceccarelli, Trio avec Sylvain Luc et Thomas Bramerie.

Dimanche 19 juillet : NJO, Funny 60’ Nice Jazz Orchestra direction Pierre Bertrand invite Walter Ricci.

Lundi 20 juillet : Belmondo Quintet.

Mardi 21 juillet : Carte blanche au cannois Richard Galliano.

Les quartiers niçois fêtent la musique...

A partir du 3 juillet, les jeudis, vendredis et samedis soir risquent d'être animés. Les terrasses des restaurants et les commerçants seront invités à fermer plus tard sur la place Magenta le 3 juillet ou le 24 juillet dans le quartier Port-Ségurane par exemple.

La mairie dévoile les projets déjà proposés :

Les restaurateurs de la Place Grimaldi organiseront des apéros festifs tous les jeudis soir de 17h00 à 00h00.

Les restaurateurs du Palais de Justice souhaitent organiser des soirées Jazz les samedis soir.

Les restaurateurs de la rue de la Préfecture souhaitent organiser des soirées pop-rock les vendredis soir.

Les restaurateurs de Saint François de Paule souhaitent organiser des soirées pop-rock les jeudis soir.

Les restaurateurs de la rue Delille, les jeudis soir.

et ceux de la Place et Rue Masséna.

... du monde

Dès le 4 Juillet sur la Place Saint Roch est prévue une soirée américaine, variété française au Square Durandy, soirée Brésilienne à la Place Armée du Rhin, orient et Bollywood sur le parvis de la Gare du Sud.... Toute la programmation à retrouver sur le site de la ville.

DJ aux balcons

L'événement le plus covid-compatible c'est le 10 juillet. Une opération "DJ aux balcons" sera menée pour faire danser les Niçois.

A partir du 11 juillet, des événements reprendront au théâtre de Verdure, comme des scènes ouvertes aux jeunes talents ou les Crossovers Summers. Au total, ce sont 210 événements culturels, musicaux et sportifs qui auront lieu cet été à Nice.