VIDEO. "On a retrouvé des chats dans un état pitoyable" : la police découvre 120 chats et chiots entassés dans un appartement à Nice

Plus d'une centaine de chats ont été découverts dans un appartement du centre-ville de Nice. Les conditions de vie des animaux étaient plus que précaires, laissés dans leur urine, sans eau. Une enquête a été ouverte.

Lui est pourtant habitué à voir des animaux en détresse. Mais pour Alain Ghezzi, qui s’occupe d’associations de défense des animaux et policier de son état, une marche vers la cruauté a été franchie. Dans cet appartement niçois, situé rue Lamartine, les policiers appuyés par les pompiers ont découvert ce mercredi 12 juillet pas moins de 120 chats dont certains proches de la mort ainsi que des chiots.

"On est face à des cas de maltraitance animale, explique Alain Ghezzi. On a retrouvé des chats dans des états pitoyables. Et des chiots aussi, peut-être pour faire de la reproduction."

Au total 120 chats ont été découverts dans cet appartement niçois • © Fred Tissot/ FTV

Odeur pestilentielle

Sur place, c’est une odeur pestilentielle qui se dégage, d’urine pour l’essentiel. Il faut dire que toutes les fenêtres étaient fermées, il n’y avait pas d’eau, poursuit le policier.

Les propriétaires des lieux, un couple, étaient, selon les informations de nos confrères de France Bleu, âgés de 51 et 72 ans. Ils vivaient avec tous ces animaux en centre-ville de Nice dans un appartement de 70m2.

Menaces d'explosion

C'est une querelle de voisinage qui a eu pour conséquence que la police vienne visiter l'appartement. À ce moment-là, les occupants auraient menacé de tout faire exploser.

Selon les informations de France Côte-d'Azur, ils ont tous les deux été interpellés par la police. Quant aux chats et chiots, ils seront répartis, le temps de l’enquête, et sur réquisitions, parmi plusieurs associations de défense de la protection animale.