"On est en train de mourir" A Nice, les commerçants et les restaurateurs descendent dans la rue

Les commerçants se sont réunis Place Garibaldi à Nice, le 14 novembre • © France Télévisions

🔴🇨🇵 EN COURS - Énorme #manifestation contre les restrictions sanitaires à #Nice. Professions menacées et citoyens en colère ils sont plusieurs milliers à manifester dans les rues de la ville. (@Silom909303) #COVID19 #confinementSaison2 pic.twitter.com/HvK2hlUL1o — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 14, 2020

🇫🇷[FLASH] : À #Nice, manifestation à l’initiative des commerçants contre les mesures sanitaires. #confinement2 pic.twitter.com/6P6vf6Tiib — La Plume Libre (@LPLdirect) November 14, 2020

La fermeture administrative de nos restaurants et bars s'appuie sur des raisons sanitaires, or aucune donnée chiffrée ne permet de justifier que les cas de contamination ont été plus nombreux dans ces établissements (...) que dans la restauration collective.

Environ 1500 commerçants se sont regroupés place Garibaldi à Nice, et ont ensuite rejoint la place Masséna. Dans le cortège des commerçants, des gérants de bar dont les deux responsables de l'association "Nice la vie" qui ont organisé la manifestions.on refuse d’être épinglés comme lieu de contamination premierJean pierre Scarfone est commerçant et restaurateur depuis 24 ans : «On respecte les gestes barrières dans les établissements, on peut les améliorer si on nous le demande mais cela commence à être très compliqué de payer les frais courants" Ses frais s'élève à 8000 euros par mois pour son établissement. " Je suis passé au « click and collect » aujourd’hui. Pour l’instant nous tenons avec les 1500 € par mois grâce aux fonds d’aide."Des artistes aussi et indépendants se sont joints à eux. Présents également quelques anciens "gilets jaunes" et des manifestants "anti-masques" pour les enfants.Ce samedi, le principal syndicat des métiers de l'hôtellerie, l'Umih national, a annoncé la décision des restaurateurs et des cafetiers d'aller devant la justice pour contester la décision du gouvernement de fermer leurs établissements dans le cadre du reconfinement . Le syndicat a déjà engagé un recours contre le décret du 29 octobre 2020 qui ferme les restaurants et débits de boissons de " type N " tout en autorisant la restauration collective.Les restaurateurs "appliquent, depuis leur première réouverture en juin 2020, les mêmes protocoles sanitaires stricts appliqués par la restauration collective" et "à la demande de la profession, ces protocoles ont même été renforcés en septembre 2020". Par cette action, elle espère faire "pression sur le gouvernement" et montrer que "le secteur ne lâchera rien pour réussir à rouvrir".