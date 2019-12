Intempéries : le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence en vigilance orange pluie-inondation

Des cumuls de pluies jusqu'à 120 à 150 mm

Vigilance jaune pour le phénomène vagues-submersion

Transports annulés, écoles et universités fermées

⚠️ Sur consigne préfectorale, en raison des intempéries annoncées demain, vendredi 20 décembre 2019, dans les Alpes-Maritimes, les écoles, collèges, lycées publics, privés et agricoles seront fermés. ⛈

🚍 Les transports scolaires ne circuleront pas la journée de vendredi. pic.twitter.com/NJWw2ZEJCy — Lignes d'Azur (@lignesdazur) December 19, 2019

Après les deux derniers épisodes fin novembre et début décembre, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur se préparent à nouveau à de fortes pluies, des inondations et coups de mer.Météo-France prévoit de nouveau de "fortes pluies sur le Sud-Est" vendredi, au cours d'"un épisode méditerranéen bref mais intense se produisant dans un contexte de sols fragilisés"."En début de matinée de vendredi, les pluies se renforcent nettement et deviennent fortes", précise Météo-France, "en particulier sur les premiers reliefs des Alpes-Maritimes et du Var ainsi que sur l'Ouest des Alpes-de-Haute-Provence".Ces fortes pluies vont s'étendre l'après-midi sur le reste des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. "Les intensités attendues sous les fortes pluies sont de l'ordre de 20 à 40 mm, localement 50 mm en moins de 3 heures", indique Météo-France.Sur l'ensemble de l'épisode, du vendredi minuit au vendredi 18h, les cumuls attendus atteignent souvent 60 à 80 mm sur les trois départements, jusqu'à 100 à 120 mm sur le relief des Alpes-de-Haute-Provence et du Sud du Var ; 100 à 130 mm des plateaux de Canjuers, pays de Fayence, arrière-pays niçois et jusqu'en région de Fayence, jusqu'à localement 150 mm.En outre, le Var et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance jaune vagues-submersion à partir de vendredi 9 heures. De fortes vagues de Sud à Sud-Ouest sont attendues en journée de vendredi.Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral.Vous pouvez suivre l'évolution de la perturbation en cliquant sur cette carte interactive:La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées publics, privés et agricoles) ainsi que la suspension des transports scolaires dans le département."En raison des fortes intempéries annoncées", la préfecture "déconseille les déplacements dans tout le département", précise un communiqué.

L'université Nice Côte d'Azur fermera également ses portes, les cours et examens prévus sont annulés.

Alerte «pluie et inondation » prévue ce vendredi 20 décembre , les présidents de l’@Univ_Nice et d’@uca_education ont pris la décision d’annuler tous les cours et les examens prévus ce vendredi 20 déc. 2020 Les soutenances de thèse ou d’HDR pourront avoir lieu. @AcademieNice — Université Côte d'Azur #Education (@uca_education) December 19, 2019

Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes annonce la fermeture de tous les parcs départementaux ainsi que des quatre écoles départementales de neige et d’altitude.

Les communes se préparent

En conséquence et comme je vous l’annonçais:



❗️Notre PC #sécurité sera activé dès ce soir. Tous nos agents sont #mobilisés sur le terrain et poursuivent leurs actions sans répit; — Sebastien LEROY (@SebLeroyMLN) December 19, 2019

Les Var et les Alpes-Maritimes sont en alerte orange,vent violent, pluie et inondations. La mairie de Mougins recommande de prendre ses dispositions.Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-La Napoule, prévoit également de fermer les jardins, d'annuler les manifestations publiques et d'ouvrir des airs de stationnement à partir de jeudi 19 décembre au soir.

A Cannes, la mairie indique que le parking Vallombrosa sera fermé dès ce jeudi soir, ainsi que les niveaux bas des autres parkings et met en place des parkings refuges. La mairie conseille d'éviter le littoral.



Pour plus d'informations vous pouvez vous inscrire sur Cannes alerte. La mairie de Biot quant à elle a commencé à alerter ses administrés par téléphone ou SMS.

Les cours d'eau en vigilance jaune

Concernant les cours d'eau, le Gapeau, l'Argens, la Naturby et le Var en amont ont été placés jeudi en vigilance jaune crues.



"Les premiers débordements en zone rurale pourraient survenir en milieu de journée, selon Vigicrues. "La hauteur maximale devrait être atteinte en cours d'après-midi (vendredi, ndlr), indique le site de surveillance.



Pour ce qui concerne la Naturby, "les routes et passages à gué potentiellement submersibles peuvent devenir impraticable", précise l'organisme.