Confinement : deux campeurs délogés d'une grotte aménagée au coeur du massif de la Sainte Victoire

Double infraction

© Gendarmerie des Bouches-du-Rhône

Ils pensaient pouvoir vivre le confinement au coeur de la nature. C'était sans compter sur la vigilance des agents de l'office national des forêts (ONF), qui montent la garde dans le massif de la Sainte-Victoire.Le 17 avril, une patrouille a découvert un campement sauvage, aménagé dans une grotte, rapporte la gendarmerie des Bouches-du-Rhône, photos à l'appui sur sa page Facebook.Il s'agit selon les gendarmes de "campeurs". Les deux jeunes hommes, originaires d'Aix-en-Provence et de Marseille, s'étaient organisés un petit nid douillet : un lit, un canapé, une commode ainsi qu'une table avec quatre chaises. Peut-être comptaient-ils recevoir des invités ?Les occupants avaient aménagé un confort sommaire avec un grand tapis recouvrant le sol et pour la déco, un tableau posé contre la paroi de la grotte.Les deux amis espéraient-ils rester tranquillement loin des foules et du virus jusqu'à la fin du confinement Mais les deux campeurs ont non seulement enfreint les règles du confinement actuel contre le Covid-19 mais aussi la réglementation en vigueur dans cet espace protégé, rappellent les gendarmes."Ils ont été délogés de leur campement par les forces de l'ordre et verbalisés pour non respect du confinement (dont l'un en réitération), mais également pour avoir fait un feu en plein massif forestier. Ils ont également été mis en demeure de nettoyer les lieux avant leur départ" précise la gendarmerie.En période de confinement, des patrouilles de l'ONF et de la gendarmerie continuent de sillonner les massifs forestiers et les sites protégés naturels du département comme les Calanques, les Alpilles et la Sainte Victoire.​​​​​​​