Coupe du monde de nage avec palmes à Aix : découvrez ce sport spectaculaire

La nage avec palmes bat des records de vitesse



Un sport qui a déjà séduit 5000 nageurs en France

Aix Natation organise la troisième étape de la Coupe du monde des clubs de nage avec palmes les 20 et 21 avril. L'événement réunità la piscine Yves Blanc. Il s'agit de la première compétition sportive dans cette toute nouvelle enceinte.Ce sport aquatique de vitesse et de glisse se pratique avec, en eau libre (mer, rivière, lac) ou en piscine.Et ça va vite, très vite. Le nageur ou la nageuse peut atteindre, soit environ 35 secondes aux 100 mètres.À titre de comparaison, le record de vitesse du 100 mètres en natation nage libre est de 46 secondes et 91 centièmes. Exploit réalisé par le Brésilien César Cielo en 2009."Quand vous voyez un 100 mètres surface qui tourne en 40 secondes, vous voyez des fusées partir, au bout de 15 mètres elle ressortent de l’eau, ça fait une sacrée vague !", décrit Claude Philippe, président de la Commission nationale Nage avec palmes.Ondulant tel un dauphin, le palmeur tend les bras au-dessus de sa tête,, en apnée ou à l’aide d’une bouteille d’air comprimé. L'effet est spectaculaire.La nage avec palmes est reconnue par le Comité international olympique (CIO) depuis 1986 mais ne figure pas encore aux épreuves des JO "On a loupé le coche pour 2024 mais on a nos chances pour 2028", se rassure Claude Philippe. La nage avec palmes séduit de plus en plus de Français et les nouveaux clubs fleurissent dans l'hexagone. 5000 nageurs dans une cinquantaine de clubs ont été séduits par la nage avec palmes, des débutants aux benjamins, et cela ne cesse de progresser.L'an dernier, les jeunes Français sont arrivés deuxièmes au Championnat d'Europe à Istanbul. Ce week-end à Aix, ils ont également de bonnes chances de victoire.Le président de la Commission national Nage avec palmes table sur plusieurs podiums. Mais pour cela, il faudra vaincre les colosses : la Russie, l'Ukraine, l'Italie, l'Espagne. La suprise pourrait aussi venir des Turcs, qui se perfectionnent dans cette discipline.La piscine Yves Blanc s'apprête à accueillir un public nombreux, attiré par un sport explosif et impressionnant. "On va être serrés dans les gradins", assure Claude Philippe avec enthousiasme.