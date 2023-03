VIDEO. Qui est ce gynéco star des réseaux sociaux consulté par Emmanuel Macron pour sa campagne sur la papillomavirus

Sur TikTok et Instagram, Olivier Marpeau est devenu populaire grâce à ses conseils et ses explications sans tabou sur les problèmes gynécologiques.

Mon.gyneco cartonne sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron a proposé à l'influenceur de participer à la campagne de prévention des maladies liées au papillomavirus sur sa propre page Instagram. En quelques mois, Olivier Marpeau a cumulé quelque 750.000 abonnés sur Instagram, Facebook et TikTok. Le chirurgien-gynécologue d'Aix-en-Provence y donne des conseils aux femmes et répond à toutes leurs questions touchant à sa spécialité, avec humour et sans tabou.

"Chéri, il y a le président de la République qui vient de nous écrire...", lui dit sa femme dans l'une de ses vidéos. Emmanuel Macron lui propose de "sensibiliser les Françaises et les Français à la prévention du papillomavirus", par le biais de ses réseaux sociaux.

Le médecin accepte tout de suite la mission. "Le papillomavirus, qu'on appelle aussi HPV, c'est 6.400 cancers par an en France. Cancer du col de l'utérus, mais aussi cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, de la bouche, du pharynx et du larynx", explique-t-il dans une vidéo sur TikTok.

Il a, en revanche, dû s'adapter sur un point : sa tenue vestimentaire. "Je l'ai fait en costume à leur demande. Moi, je voulais rester en Tee-shirt, en tablier, comme quand je fais la cuisine, normal."

Humour et pédagogie

Depuis six mois, trois fois par semaine, il publie des vidéos où il parle de problèmes gynécologiques. Il apporte des solutions ou donne des explications sans tabou. Ses vidéos sont principalement à destination des femmes.

"J'essaye justement de balayer tous les âges et de parler autant des premières consultations chez le gynécologue à 16-17 ans lors des premiers rapports que des bouffées de chaleur de la femme ménopausée, des fuites urinaires, en passant par les cancers du sein", précise-t-il au micro de nos journalistes sur place, Mariella Coste et Alban Poitevin.

Ces problématiques, il les aborde avec un ton humoristique. Le gynécologue se met parfois en scène en faisant des danses virales sur les divers réseaux sociaux.

Les questions de "Ma meuf"

Derrière l'objectif, sa femme. "Sa meuf, elle pose des questions de ses copines, des questions de ses amies. Mais le plus souvent, on fait des questions avec Olivier, où on a réfléchi, qui sont des questions qu'on lui pose très souvent en consultations et qu'il adapte dans la question Ma meuf", explique celle qui souhaite rester dans l'ombre.

"Chéri, ma copine Emmanuelle, elle a oublié de prendre sa pilule hier soir, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle doit en prendre deux, en prendre une, elle doit enchaîner, elle fait quoi?", lance par exemple la voix off de "sa meuf" au gynéco en train de bouquiner dans le canapé de son salon. En moins d'une minute, le médecin répond dans le détail à la question posée, et conclut "si c'est trop compliqué, dis lui de m'appeler".

Gynécologue depuis 20 ans, Olivier exerce à l'Hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence. Pour lui, pas question de jouer les stars avec ses patientes, qui sont toujours prioritaires à l'hôpital. Ce sont d'ailleurs elles qui l'inspirent pour créer ses vidéos.