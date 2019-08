VIDEO. Istres, il abandonne son chien Cookie au bord de la route, pour voir qui s'arrête

LETTRE OUVERTE D'UN CHIEN 🐶🐩🐕 Salut, je m'appelle Cookie. On dit que je suis le meilleur ami de l’homme car tout les jours je lui donne beaucoup d’amour... enfin je te donne beaucoup d’amour. L’infidélité, je ne connais pas. Tu sais pour moi, c'est facile d'être fidèle, c'est inscrit dans mes gènes. Sois certain que je te suis loyal depuis le jour de notre rencontre et le serai jusqu'à mon dernier souffle. Quand tu t'absentes ne serait-ce que cinq minutes, je te fais la fête à ton retour... Comme si je t’ avais pas vu depuis une éternité. Moi je suis sans jugement de valeur, peu importe que tu sois bien né ou rejeté de tous, je serai toujours là pour toi. Tu vois, on dit que dans une relation de couple entre humains la passion s’éteint au fil du temps, ben pas chez moi... Je te chérirai chaque jour comme au premier, jusqu’au dernier battement de mon cœur. Pourtant, si je me rappelle bien, tu m'as arraché à ma famille. Tu ne ma pas laissé le choix, tu me l'as imposé !! Tu te rappelles de ma première nuit chez toi... Enfin, je devrais dire chez moi, chez nous... mais ça c’était avant... Bref rappelle-toi comme j’étais malheureux, tellement désorienté, loin des miens. Et moi, je l'ai accepté et aujourd'hui je t'aime plus que ma propre mère, plus que ma propre vie. Tu es mon monde, tu es tout ce qui me rend heureux dans cette existence. Mon rôle, dans la vie, c'est de te servir du mieux que je le peux, même si parfois j'ai du mal à comprendre ce que tu me demandes. Tu sais, on ne parle pas le même langage mais moi ça ne me dérange pas. L'important pour moi c’est juste de grandir et de vieillir auprès de toi, ainsi toute au long de ma vie je veillerai sur toi. Mon but, si tu ne l'as pas encore compris, c'est de te protéger, au péril de ma vie s'il le faut. Oui je donnerais ma vie pour toi ! Oui je donnerais ma vie pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux me quitter ? Ai-je commis une faute ? Est-ce une erreur d'être né chien, esclave de l’homme ? D'avoir accepté d'être domestiqué ? Pourquoi as-tu tout fait pour m’avoir ? En fait, pour toi, je suis quoi ? Un simple objet, un jouet qu’on prend, qu’on utilise et qu'on jette une fois qu’on en a marre de s'en soucier ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber FOU amoureux de toi si c'est pour que ça finisse comme ça ? Rappelle-toi, à quel point une peine de cœur peut faire mal. Une personne qui t'a donné beaucoup d'amour et que tu as aimé peut-être plus que toi-même, qui te lâche du jour au lendemain, comme ça, sans explication, comme un vulgaire...ah... chien, c'est ça l’expression ? Même mon nom d’animal sert d’insulte plus que n’importe quel être vivant sur la planète, j'aimerais que ce soit un gag, mais non! Tu crois que je n'ai pas de sentiments peut-être ? Que je ne connais aucune émotion, que je suis dénué de conscience ? On est d'accord, ta conscience est dans ton cerveau, et bien figure-toi que moi aussi, j'en possède un. Peut-être pas aussi gros que le tien, quoi que, ça ne veut rien dire. Regarde, tu as un plus gros cœur que le mien et pourtant... Et si tu ne le savais pas, depuis 2015, la loi française a déclaré que j'étais doué de sensibilité. Et si tu n'es toujours pas convaincu, je vais te donner une raison toute simple de me croire. Si un jour on te fait du mal physiquement, au début tu vas dire arrête, tu vas exprimer des paroles mais dès que la douleur va commencer à s’intensifier, à devenir insoutenable, ton vocabulaire commencera à se raccourcir, à se simplifier, à se transformer en de simples cris, des hurlements de douleur, comme moi. Tu vois, au final, on n'est pas si différents... On sait parler le même langage lorsqu'il s'agit de souffrance. Je suis Cookie, je fais partie des centaines de milliers d’animaux abandonnés en France chaque année, soit plus de 15 Cookie par heure. Je suis Cookie, un des 100 000 animaux euthanasies chaque année pour cause d'abandon et de surpopulation dans les refuges. Je suis Cookie, je fais partie de ces êtres qui ne prennent jamais de vacances hormis lorsque la mort sonne, bien sûr. Souvent, quand tu m’abandonnes, c'est au fond des bois, par honte. Tu ne me laisses aucune chance de m’en sortir, d’être trouvé par quelqu’un. Quoique, je viens d'apprendre dans cette vidéo qu'au bord des routes, ce n'était pas mieux. Mais je continue de croire en toi humain. J’ai l’espoir qu’un jour tu changeras. Je n’en garde aucune rancœur car je suis comme ça. Alors si un jour tu m'abandonnes, laisse-moi au moins une chance, dépose-moi dans un refuge. Et avant de m’adopter, de m’acheter réfléchis y- à dix fois. Je suis un animal, comme toi, qui grandi et ne reste pas un bébé à vie. Sauf qu'à la différence de toi, j’ai très peu de temps à vivre sur cette planète, cinq à six fois moins de temps que toi ! Imagine, 10 mois de chenil pour moi équivaut à 5 ans de prison pour toi ! Si l’on ne m'euthanasie pas avant bien sûr. Et pour finir, malgré tout ça, je m'appelle Cookie et je suis le meilleur ami de l’Homme. Mais l'Homme est-il mon meilleur ami ? Qui est mon meilleur ami à moi si ce n'est pas toi ? LETTER OF DOG Hi, my name is Cookie. I am said to be Man’s best friend, because everyday I give him a lot of love... Sorry, I give you a lot of love. Cheating is a concept that I don’t understand. You know, for me, loyalty is easy; it’s written in my DNA. Be assured that I am loyal to you since the day we met, and I will be until my last breath. Whenever you goe away, even just for five minutes, I celebrate your return as if I hadn’t seen you for ages. I do not bear any judgement - whether you are well-born or rejected by all, I will always be there for you. You see, it is said that for humans, passion in a couple disappears with time. Not with me... I will cherish you everyday as if it was the first, until my last beat. However, if I remember well, you snatched me away from my family. You did not leave me any choice, you forced it upon me!! Do you remember my first night at your place? Well... I should say at my place, at OUR place. But that was before... Do you remember how sad I was, how lost I was without my kith and kin? But I have accepted it, and today, I love you more than my own mother, more than my own life. You are my world, you are everything that makes me happy in this life. My purpose, in life, is to serve you to the best I can, even if sometimes I struggle to understand what you expect from me. You know, we don’t speak the same language, but it doesn’t bother me. What matters to me is to grow up and grow old by your side, so that all my life I will look after you. Yes, my purpose, in case you haven’t understood it yet, is to protect you, at the risk of my life if it comes to it. Yes, yes, I would give my life for you! So why do you want to leave me? Have I done something wrong? Was it a mistake to be born dog, Man’s slave? Was it a mistake to have accepted to be domesticated? Why have you done everything to have me then? What am I to you? Am I just a thing, a toy that you take, that you use and throw away once you get bored? Why... Why... Why did you let me fall CRAZY in love with you if it should end like this? Remember how a broken heart can hurt. Remember how it feels when someone who gave you so much love and that you loved maybe more than you loved yourself ditches you overnight, with no further explanation. You condemn me to... Well... the saying is “a dog’s life”, right? Even my animal name is used as an insult more often than any other animal on the planet. I would like it to be a joke, but it isn’t! Maybe you believe that I don’t have any feeling? That I don’t have any emotion, that I am deprived of consciousness? We all agree, the centre of your consciousness is in your brain. Well, guess what? I have one too. Maybe not as big as yours, but it doesn’t mean anything. Look, you have a bigger heart than mine and yet... And in case you didn’t know, the French law declared me a “living, sentient being” in 2015. And if you’re still not convinced, I’ll give you a very simple reason to believe me. If, one day, someone hurts you, you will start by saying: “Stop”, you will utter words, but as soon as the pain increases, when it becomes unbearable, your words will shorten, then turn into shouts, howls, just like me. You see, in the end, we are alike... We can speak the same language when it comes to pain. I am Cookie, and I am one of hundreds of thousands of pets abandoned in France each year. That’s more than 15 Cookies per hour. I am Cookie, one of 100,000 pets put down each year because I was abandoned, and animal centres are full. I am Cookie, I am one of the beings that never take any holiday - except for when death comes, of course. Often, when you abandon me, it is deep down in the woods, because you’re ashamed. You don’t give me any chance of survival, of being found by someone. Although... I have just learnt in that video that the roadside is not better. If someone had told me, I wouldn’t have believed it. Now I know. Yet, I still believe in you, human, I still give you the benefit of the doubt, and I think that one day, you’ll change. I don’t hold any resentment, because that’s how I am. Please, if one day you decide to abandon me, at least give me a chance. Leave me in a centre. And before adopting me, think twice. Even ten times. I am an animal, just like you are. I grow up and don’t remain a baby forever. However, unlike you, I have very little time to live on this planet - 4 to 5 times shorter than yours! Imagine. For me, 10 months in a kennel are the equivalent of 5 years in a prison for you! If I’m not put down first, of course. In the end, despite all this, I am Cookie and I am the man's best friend. But is Man my best friend? Who’s my best friend if it’s not you? Ps: Cookie est le chien de mon frère, il est traité avec amour et respect, il n’a subi aucun traumatisme quelqu'il soit pendant le tournage. À tous ceux qui me critiquent j’espère que vous ne faites pas partie des 99,3 % qui ne se sont pas arrêtés.😉 Si cette vidéo évite ou permet de sauver au moins un animal de compagnie alors pour moi c’est gagné .🙂 Ma chaine youtube: https://urlz.fr/9gBKMa Page Facebook: https://urlz.fr/9qr0Mon Instagram: https://urlz.fr/9gBIMon Snap: Lefaridou Mon Twitter: https://urlz.fr/9dLJ