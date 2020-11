Confinement : avec son hashtag écolo "Nettoie ton km", ce Marseillais fait un carton sur les réseaux sociaux

"Un geste citoyen assez accessible"

La règle des trois zéros

Il est de ceux qui savent parler, stimuler, entraîner. Benjamin de Molliens, co-fondateur de Plastic Odyssée , un projet visant à mesurer les effets du confinement sur les microplastique en mer, s'est lancé ces derniers jours dans un nouveau défi : #nettoietonkm. "Que peut-on faire durant une heure de sortie, dans le rayon d'un km qui nous est imparti ?, lance le jeune homme confiné à Marseille. Et bien ramasser les déchets en invitant tout le monde à le faire." Le principe ? Vous sortez ramasser vos déchets pendant une heure, une fois fait, vous prenez une photo de vous avec votre butin, et vous la postez sur votre réseau. "Ensuite vous nommez dans votre post trois personnes de votre entourage ou pas, qui doivent relever le défi à leur tour, rajoute Benjamin. C’est comme cela que c’est devenu viral."Sur les réseaux sociaux, le Marseillais est, en effet, la vedette du moment. Sa simple idée, des centaines d'internautes l'ont fait leur. "C’est un geste citoyen assez accessible qui peut paraître vain, sourit-il. Mais il a le mérite d’être très concret et accessible, particulièrement par les enfants qui adorent ça un peu comme la chasse aux œufs."L'écologiste marseillais a contacté de nombreux influenceurs "qui ont des comptes avec plusieurs centaines de milliers de gens qui les suivent", précise-t-il. Pour l'heure, il essaie d'atteindre plus connus, et hors réseaux. Il a même contacté la maire de Marseille Michèle Rubirola.Benjamin de Molliens n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà initié l'Expédition Zéro qui visait trois engagements : zéro déchet, zéro matériel neuf et zéro impact carbone. Il est parti à plusieurs reprises, seul, en vélo, en randonnée et même en paddle, en tentant d'appliquer la règle des trois zéros."C'est l'aventure, dans la sobriété, souligne Benjamin. L’idée n’est pas d’être parfait, mais d’essayer d’être zéro et de communiquer sur mon expérience : comment m’améliorer sur le zéro, qu’est-ce que je ne sais pas faire".

Que fera Benjamin à la fin du confinement ? Il a déjà rempli de projets son calendrier 2021 : des défis en ski nordique, en kite-surf, en voile sont au programme. "L’idée est d’aller dans plein d’endroits différents et de communiquer plein de communautés différentes grâce au sport, à l’aventure, à l’humour", assure-t-il.

Car l’idée c’est de communiquer de manière déculpabilisante, positive et fun sur l’écologie.

En plein confinement, le positivisme de Benjamin a encore rayonné...