Des punaises de lit retrouvées à l'hôpital Nord de Marseille, patients et salariés invités à signaler toute détection

La présence de punaises de lit a été signalée au sein du service d'accueil des urgences de l'hôpital Nord de Marseille la semaine dernière. Des chiens renifleurs doivent passer au sein de l'hôpital ce mardi après-midi. Fernand Sanchez, cadre supérieur de santé hygiéniste au sein de l'AP-HM, invite patients et salariés à signaler toute détection.

C'est une présence qui a été constatée au sein du service du Service d'accueil des urgences de l'hôpital Nord : celle des punaises de lits. Un patient "en situation de précarité" a été reçu au sein de la structure et avait été infesté par ces dernières, confirme Fernand Sanchez, cadre supérieur de santé hygiéniste au sein de l'AP-HM.

Un protocole mis en place au sein de l'hôpital

Un protocole a été mis en place par la direction de l'hôpital, pour le personnel et les patients, à savoir "le dépistage, le traitement des patients infectés et de leurs effets personnels, la désinfection des locaux et la dotation des professionnels des services en équipement de protection individuelle pour limiter le risque de propagation", indique l'AP-HM dans un communiqué diffusé par les réseaux sociaux. L'hôpital nord compte environ 5 000 salariés.

L’AP-HM toujours mobilisée contre les punaises de lit



Selon les syndicats interrogés, un seul patient a été concerné. En plus du service d'accueil des urgences, les insectes ont également été retrouvés au sein du Smur, détaille Fernand Sanchez. Un nettoyage à la vapeur et des pièges à phéromone ont été mis en place. "Une brigade de détection canine doit être déployée cette après-midi [mardi 20 août]. Les pièges à phéromone n'ont rien révélé", décrit Fernand Sanchez.

"C'est rare que les hôpitaux le signalent", souligne Kader Benayed, secrétaire départemental adjoint Sud santé.

Il regrette un problème qui n'est pas nouveau au sein de la structure, et demande une réflexion plus large sur le sujet : "Pourquoi pas un Grenelle des punaises de lit à Marseille". Fernand Sanchez confirme lui aussi une problématique quotidienne, qui peut toucher "toutes les classes sociales".



Concernant les mesures prises en place, "je vais attendre le retour du comité de suivi pour confirmer qu'elles sont bien efficaces", décrit quant à elle Audrey Jolibois, de l'Union régionale CGT - FO.

Les punaises de lits ne doivent pas être un sujet tabou. rappelle Fernand Sanchez.

Le cadre de santé invite membres du personnel et patients à signaler toute détection des punaises de lits : "Plus cela est signalé tôt, plus cela peut être traité au plus vite".