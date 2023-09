Ce que l’on sait des punaises de lit découvertes dans un TGV Paris-Marseille

Un insecte ressemblant fortement à une punaise de lit a été filmé dans un train reliant Marseille à Paris.

Elles sont partout. Véritable fléau à Marseille et à Paris, des punaises de lit ont été repérées à bord d'un train entre les deux villes. Que sait-on de cet incident ?

Une vidéo éloquente

L'alerte a été donnée ce dimanche 24 septembre à bord d'un TGV Marseille-Paris. Un passager a remarqué la présence du nuisible et l'a filmé, détaillent nos confrères du Parisien. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux laisse peu de place au doute. On y voit un insecte s'agitant sur un siège de train. Et selon les passagers, il s'agirait d'une punaise de lit. La scène a été filmée dans un TGV Marseille-Paris, entre Aix-en-Provence et Avignon ce dimanche 24 septembre.

Les passagers du wagon remboursés

Le contrôleur, qui a pu confirmer la présence effective du nuisible a donc informé les passagers du train de cet incident : "Suite à la présence de nuisibles à bord de cette voiture, je vais faire de mon côté bien sûr un rapport de voyage concernant cette problématique" . Il a ensuite invité les voyageurs du wagon à se rendre sur le site internet de la SNCF pour demander le remboursement de leur titre de transport .

Plusieurs signalements la même semaine

La même semaine, des insectes ressemblant à des punaises de lit avaient été signalés dans deux autres trains. Contactée le 21 septembre, la SNCF répondait : "À ce jour, nous n’avons eu aucune présence confirmée de punaises de lit dans nos TGV ces derniers mois. C’est un risque sur lequel nous sommes particulièrement vigilants, nous prenons chaque signalement au sérieux et aucun risque n’est pris".

Un fléau sans fin

Les punaises de lit sont partout et sont devenues un "fléau à Marseille". Elles ont investi les logements, les écoles , les hôpitaux, la prison des Baumettes et La bibliothèque de l'Alcazar.

Un plan interministériel de lutte contre les punaises de lit a été lancé en mars 2022.

Depuis 2020, un numéro d’appel gratuit (0 806 706 806) a été mis en place pour informer les particuliers.