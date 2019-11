Marseille : mobilisation contre les punaises de lit

Les punaises de lit sont partout et sont devenues un "fléau à Marseille". Elles ont investi les logements les écoles (Cabucelle), les hôpitaux , la prison des Baumettes, les trains. La bibliothèque de l'Alcazar a été fermée au public du 3 au 22 octobre, des punaises de lit ont été retrouvées dans des livres.Face à ce "fléau", un intercollectif de 17 associations, syndicats et collectifs citoyens a été créé. Ces militants ont décidé de se rassembler lundi matin devant l'Agence Régionale de Santé (ARS Paca), à Marseille. Ils demandent à l'Etat d'agir pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme un problème de santé publique."On a un dossier en béton, il y a des chercheurs ici à Marseille qui sont sûrs à 90% que les punaises de lit transmettent une bactérie, qui peut provoquer des problèmes cardiaques", a expliqué Katia Yakoubi, co-fondatrice de l'intercollectif, au micro de France Bleu Provence.Selon les autorités sanitaires, les punaises de lit ne sont pas vecteurs de maladies et ne présentent pas de danger sanitaire, même si leurs piqûres sont incommodantes.Onze écoles publiques de Marseille, infestées par des punaises de lit, avaient dû être traitées en décembre 2018. Un an plus tôt, deux unités de l'hôpital de la Timone avaient été évacuées afin d'être traitées.