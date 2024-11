Procès des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille : "que cela ne se reproduise plus jamais", le logement indigne passé à la loupe

Julien Ruas vient d’arriver. Pas un mot pour la presse. Pas de sifflement, il franchit la foule et la presse. Pour son avocat Eric Campana :"Il ne va pas courber l'échine et se dire coupable alors qu'il estime n'avoir rien fait. Il attendait ce procès. Il est mis en examen depuis 6 ans et il entend démontrer son innocence des faits qu'on lui reproche aujourd'hui. Il aborde ce procès sereinement. Il est confiant dans l'institution judiciaire et espère la relaxe."

Julien Ruas devra répondre de son implication dans le drame en tant qu'adjoint au maire à la prévention des risques . Il avait notamment dans sa délégation le traitement des arrêtés de péril, sous la responsabilité du maire LR d'alors, Jean-Claude Gaudin ,