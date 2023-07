La Marseillaise à pétanque 2023 : Le graal pour Bonetto, Baudino et Riviera qui remportent la finale face à l'équipe Sanvers

Dans une finale d'un très bon niveau, Mickaël Bonetto, David Riviera et Mayron Baudino ont décroché leur première étoile avec une victoire en finale contre l'excellente équipe d'Armand Sanvers, Jean Feltain et Moïse Helfrick. Le spectacle était au rendez-vous et l'ambiance magnifique autour du terrain d'honneur France 3.

Réaction de Mickaël Bonetto "nous avons été très solides, je voudrais remercier David et Mayron qui ont très très bien joués. Ils m'ont aidé à réaliser mon rêve, celui de gagner la Marseillaise, et je les en remercie du fond du coeur".

Mène 12 : début de mène spectaculaire avec un super point de Sanvers, et un carreau de Baudino. Le niveau est très élevé, mais Jean Feltain rate complètement son tir. Moïse Helfrick n'a plus le choix, il doit frapper le bouchon et le faire sortir. Sur sa première boule, il décale le but d'un petit mètre, mais il rate sa deuxième tentative de peu. Feltain pointe sa dernière boule et regagne le point. Mayron Baudino tape et fait carreau en plus ! C'est terminé avec la victoire de la triplette de David Riviera, Mickaël Bonetto et Mayron Baudino dans cette finale de la 62e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque.

C'est la première victoire dans le Mondial pour ces trois hommes, qui auront les moyens d'en gagner d'autres dans les années à venir, on peut en être sûr. Sanvers 9 Bonetto 13

Mène 11 : cette fois Armand Sanvers est de retour dans le game. Il pointe très bien par deux fois. Baudino écarte la première boule mais pas la deuxième. Bonetto parvient de justesse à pousser la boule adverse. Et c'est le moment que choisit Moïse Helfrick pour faire un carreau sur place. La mène tourne à l'avantage de la triplette Sanvers. Jean Feltain peut faire un très bon coup, mais il rate son premier tir. Heureusement pour lui et ses équipiers, il se reprend au deuxième. Deux points pour se rapprocher au score. Sanvers 9 Bonetto 11

Mène 10 : David Riviera est mieux. Il met un point qui oblige Moïse Helfrick à frapper tout de suite. Par le pointeur de l'équipe Bonetto ne regagne pas le poiint, au contraire du "petit prince". Chez Helfrick, malgré la machoire serrée, ça ne bouge pas, il ne se rate pas. Bonetto le gagne une deuxième fois, et Armand Sanvers lui a besoin de deux boules pour le gagner. Mayron Baudino a la pression, il faut absolument frapper. Et le jeune martégal touche au fer, sur la tête la boule adverse. "Moineau" Feltain rentre une boule incroyable, mais Mayron Baudino lui aussi pointe à la perfection. Feltain a la boule pour frapper et marquer un nouveau point, mais le joueur licencié à Bordeaux est trop court... Un point de plus pour Riviera. Sanvers 7 Bonetto 11

Mène 9 : encore un acte à l'avantage de l'équipe Bonetto. David Riviera pointe à perfection, et Sanvers ne s'approche pas par deux fois, Helfrick écarte légèrement la boule qui a le point et Mayron Baudino lui réussit deux tirs cadrés. Bonetto tape une fois, et Riviera rajoute un deuxième point. La finale est en train de tourner... Sanvers 7 Bonetto 10

Mène 8 : deux boules inaugurales pas très bien jouées par David Riviera et Armand Sanvers. Mickaël Bonetto rentre parfaitement mais Helfrick est intraitable ! Il tire sur tout ce qui bouge. Mais son deuxième tir ne trouve pas la mire. Jean Feltain qui ne tire pas beaucoup dans cette finale lui aussi suate la boule de Bonetto. Puis "Moineau" se reprend pour mettre un point magnifique. Mais que dire du carreau de Mayron Baudino à près de dix mètres. L'enfant de Martigues qui enchaine avec un tir gagnant qui offre trois points à son équipe. Sanvers 7 Bonetto 8

Mène 7 : alors que David Riviera pointe ses deux boules à la perfection, Moïse Helfrick tape deux fois, mais sur le deuxième tir, le bouchon est embarqué, il sort des limites du jeu. La mène est annulée.

Mène 6 : le but est envoyé à 8,30m. Les débats sont équilibrés mais chaque boule ratée pèse lourd. C'est le cas pour Mayron Baudino qui saute la boule de Sanvers, puis la frappe à sa deuxième. Alors qu'ils sont en difficulté, Bo du sortnetto parvient à coller le bouchon. Feltain frappe comme il faut, mais le but ne sort pas, il percute une boule adverse. Deux points pour l'équipe Bonetto. C'est un coup du sort pour Jean Feltain. Sanvers 7 Bonetto 5

Mène 5 : le bouchon, cette fois tutoie les dix mètres. David Riviera auteur d'un très beau point met ses adversaires en difficulté. "Moineau" Feltain le perd deux fois, mais Moïse Helfrick parvient à reprendre la marque. Mayron Baudino a besoin de deux boules pour frapper la boule adverse. Mickaël Bonetto tire sur la dernière boule de l'équipe Sanvers, le bouchon est emmenée par la boule. Riviera et ses amis opnt encore deyx boles en mains. Deux points donc. Sanvers 7 Bonetto 3

Mène 4 : le but est envoyé à plus de dix mètres. Du coup Mickaël Bonetto le replace à 6,50m pour se mettre en situation d'attaque. Sanvers met deux beaux points et Baudino frappe par deux fois. Moineau Feltain colle au bouchon, "le petit prince" Bonetto lui répond par un tir très propre. Il reste deux boules contre deux. David Riviera tire mais il rate, puis fait la reprise. Par contre Moïse Helfrick lui ne manque pas l'occasion de marquer encore un point. Sanvers 7 Bonetto 1

Mène 3 : le jeu a été rallongé à près de neuf mètres. Armand Sanvers pointe à 40 cm du but, et il fait jouer les deux boules de David Riviera. Au tour de Bonetto d'essayer de reprendre le point et il le fait. On entend Riviera annonce "ce point est imperdable" en pestant après ses deux boules....Sanvers effectue la reprise et Baudino fait son premier trou de la partie. L'équipe Sanvers réalise une très belle mène contrairement à la team Bonetto qui a mal joué trois boules, ça fait beaucoup ! "Moineau" Feltain en profite pour rajouter. Et Moïse Helfrick lui aussi passe tout en douceur. Quatre points de plus. Sanvers 6 Bonetto 1

Mène 2 : le bouchon est à 6,30m. L'équipe Bonetto prend la décision d'attaquer. Baudino frappe deux fois. Bonetto tape à sa première mais il chique la deuxième. Cette mène va permettre à Moïse Helfrick d'ouvrir le score pour son équipe. Il est un peu long sur sa dernière boule de rajout. Mais sa triplette marque deux points et prend l'avantage. Sanvers 2 Bonetto 1

Mène 1 : la première boule de la partie est très bien jouée par Armand Sanvers, la réponse ne se fait pas attendre avec une frappe cadrée de Mayron Baudino. Helfrick commence sa finale idéalement avec deux boules frappées comme souvent en cadrant. Mayron Baudino enchaine un carreau sur une boule de Sanvers. Puis Bonetto écarte un très joli point de "Moineau" Feltain. Ce même Jean Feltain pointe à nouveau à la perfection, mais Micka Bonetto tape sans se soucier de la difficulté, mais il est victime d'un contre. Un point pour l'équipe Bonetto qui ouvre la marque. Sanvers 0 Bonetto 1

C'est une finale inédite qui nous est proposée à l'occasion de ce 62ᵉ Mondial La Marseillaise à pétanque entre deux équipes assez proches en termes de niveau. Il se dégage tout de même un favori, avec la triplette de Mickaël Bonetto, Mayron Baudino et David Riviera. Bonetto est champion de France 2023 en doublettes mixte avec sa compagne Marine Tur. Baudino est actuellement champion d'Europe espoirs (moins de 23 ans), et Riviera compile les titres dans les Nationaux et a réalisé un début de saison aux Masters de pétanque de grande qualité.

En face, nous retrouvons peut-être le meilleur duo d'artilleurs sur cette Marseillaise : Jean Feltain dit Moineau et Moïse Helfrick. Les deux hommes se connaissent très bien, car ils ont décroché en 2023 en compagnie de Thierry Grandet le titre de champions de France en triplettes, il y a 15 jours à Perpignan. Les deux joueurs sont associés à Armand Sanvers licencié à la Boule de Venelles et ancien coéquipier de Marco Foyot pour le Mondial 2022. Cette équipe a réussi l'exploit d'éliminer les grands favoris de ce concours en 32ᵉ de finale : Rocher, Robineau et Rizzi et leur place en finale est totalement méritée. Ils ont très facilement écarté la triplette de Philippe Duchein 13 points à 1 et sont frais pour disputer leur première finale ici au parc Borély.

Bonetto et ses amis ont infligé eux une Fanny à l'équipe Albaladejo à l'occasion d'une deuxième demi-finale sans suspense lors de laquelle Micka et Mayron ont montré tout l'étendue de leur talent de tireur. Bien malin qui pourra dire qui remportera ce trophée tant convoité dans le plus grand concours du Monde. Début de réponse à partir de 17h30 sur le terrain d'honneur France 3.

