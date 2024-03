"Grève féministe" : on vous explique dans quel cadre vous pouvez cesser le travail le 8 mars

Ce #8mars2024, c'est la #grèveféministe

Pour faire entendre nos voix et notre détermination

Pour défendre les droits des femmes et LGBTQ

Pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles

Pour la fin de l'ancien monde

Soyons https://t.co/QGX7AFwRV5 à manifester partout en France pic.twitter.com/jM2FbnzNZo