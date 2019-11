Marseille: 1 mort et 5 blessés dans une fusillade à la kalachnikov cité des Rosiers

Une trentaine de douilles

Guerre de territoires

Un homme, âgé de 22 ans, a été tué par balles et cinq autres, âgés de 20 à 25 ans, ont été blessés dans une fusillade, hier soir, dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille.Selon les premiers éléments de l'enquête, hier soir, vers 21h45, des coups de feu ont éclaté, chemin de Sainte-Marthe, devant un snack de la cité des Rosiers. le ou les assaillants ont tiré sur une Volkswagen Golf en stationnement où se trouvaient trois personnes, a détaillé le procureur de la République, Xavier Tarabeux.Au sol, les enquêteurs ont retrouvé 28 douilles, de calibre 7.62, ce qui indique que le ou les tireurs étaient armés de kalachnikov.A bord de la voiture, un passager qui se trouvait à l'arrière, âgé de 22 ans, est mort. "Il était connu pour ses antécédents judiciaires", a précisé le magistratL'homme qui a succombé à ses blessures aurait été touché au thorax, les autres victimes ont été blessées aux bras, à la fesse et au visage. Pris en charge par les marins-pompiers, les blessés ont été transportés dans plusieurs hôpitaux de Marseille, notamment à la Timone, Nord et Lavéran.Sur place, hier soir, le procureur de la République Xavier Tarabeux s'est refusé à parler de règlement de comptes sur fond de trafic de drogue ou de rivalité entre bandes. La police judiciaire de Marseille est chargée de l'enquête.les auteurs présumés, en fuite, auraient été vus à bord d'une Renault Mégane. Un véhicule correspondant a ce signalement a d'ailleurs été retrouvé, brûlé, après les faits.La cité des Rosiers est cependant connue pour être un lieu important de trafic de stupéfiants et de guerre des territoires dans la cité phocéenne.Depuis le début de l'année, dix personnes ont été tuées dans des règlements de comptes, dans les Bouches-du-Rhône, dont sept à Marseille.