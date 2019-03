Marseille : 50 000 euros de nettoyage des tags de l'Arc de Triomphe de la porte d'Aix

Marseille : les tags de la porte d'Aix

50 000 euros de nettoyage

© Jean Poustis

Des travaux financés par la mairie et le département

Des grilles entourent l'Arc de Triomphe de la porte d'Aix à Marseille. Plus d’une trentaine de slogans, notamment hostiles à Emmanuel Macron, à Jean-Claude Gaudin ou à Abdelaziz Bouteflika ont été inscrits sur l'Arc, inauguré le 1er mai 1837.A cause des dégradations du 10 mars, effectuées après le carnaval de la Plaine, l'accès au monument est interdit au public. Mais les tags n'empêchent pas certains touristes de se prendre en photos aux côtés de l'édifice, classé au titre des monuments historiques depuis le 2 septembre 1982.Depuis ce jeudi matin, une entreprise spécialisée nettoie les inscriptions taguées sur l'Arc de Triomphe de la porte d'Aix à Marseille. Coût de l'opération de remise en état : 50 000 euros. Celle-ci devrait durer une "dizaine de jours" selon la mairie."Ce monument historique nécessite un traitement approprié en raison de sa qualité et de l'âge de sa structure", indiquent les services de la ville de Marseille.Les travaux sont pris en charge par la ville de Marseille dans le cadre du marché de nettoiement des monuments historiques. Joint par téléphone, le conseil départemental a précisé devoir "financer à hauteur de 80%" les opérations de nettoyage. Ce soutien financier s'inscrit dans un partenariat entre Marseille et le département dans le cadre de l'aide aux communes.