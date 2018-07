Marseille : handicapés et valides, tous sur le bateau de Mixivoile

C'est un voilier de 9 mètres, le Pythéas, basé au stade nautique du Roucas Blanc à Marseille. Une embarcation ouverte à tous : personnes en situation de handicap, en échec scolaire, en recherche d’activité, avec ou sans diplôme, mais aussi entrepreneurs, artisans, salariés et acteurs de la vie professionnelle. En montant à bord, les « invités » peuvent reprendre espoir. Sur mer, toutes les différences disparaissent. Certaines difficultés aussi. D’ailleurs, sur le pont, les regards sont tous bienveillants.



Marins d'un jour

Pêche, kayak, plongée...



Reprendre confiance en soi

Le voilier Pythéas sur son ponton de la base nautique du Roucas blanc. / © Mixivoile

Du changement pour Mixivoile

Nous sommes très impatients. Nous attendons fin août, la livraison de notre nouveau bateau

Voici le nouveau voilier qui arrive en août. / © Mixivoile

Ces marins d'un jour apprennent à vivre ensemble le temps d'une balade en mer. C'est l'objectif d' Arthur Kampann et Mathieu Van Nek, les co-fondateurs de l’ association Mixivoile . Un bateau comme un lieu de rencontre, comme un lieu d’intégration et de solidarité. Un trait d’union entre tous.Toutes les activités proposées par Mixivoile : balade, pêche, voile -collective et individuelle, kayak, aviron, plongée…ont pour but de créer des liens entre les participants. Éloigner la peur de l’inconnu (ou simplement de l’eau parfois), faire découvrir des choses insoupçonnées, ouvrir les yeux mais aussi l’esprit.En apprenant peu à peu à naviguer et à faire réellement partie d’un équipage, les stagiaires reprennent confiance en eux. Certains, en rencontrant des professionnels, découvrent de nouveaux métiers et donnent un sens, parfois différent, à leurs projets. D’autres, en situation de handicap, grâce à la présence d’un kinésithérapeute sur le voilier, s’étonnent de voir que rééducation et plaisir ne sont pas incompatibles…s'enthousiasme Arthur Kampann. Et il ajoute : "Il s'agit d'un Echo 90, entièrement adapté aux personnes en situation de handicap, y compris à celles qui sont en fauteuil. De quoi enrichir encore d'avantage l'expérience de navigation pour tous !"Une initiative remarquable de solidarité. Bel été et bon vent à Mixivoile !Dès septembre, dans la matinale de 9h50 le matin, vous en saurez plus sur ce voilier de 9 mètres, le Pythéas. Carine Aigon recevra l'association Mixivoile.