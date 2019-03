Marseille : des punaises de lit dans les dortoirs de l'école maternelle du Canet

Les agents ont monté des tentes, mais ce sont les maîtresses et les atsem qui s'occupent de transférer les affaires. On leur a donné des combinaisons

Désinsectisation minimum

Ce mardi 12 mars, les parents d'élèves de l'école maternelle Jean Jaurès au Canet bloquent une nouvelle fois l'entrée de l'établissement. C'est comme ça depuis plus d'une semaine. Ils attendent désespérément une désinfection totale de l'école.Depuis le retour des vacances de février, des enfants auraient été piqués par des punaises de lit, dans les dortoirs de l'école.Alertée, la mairie a diligenté des experts des services d'hygiène en fin de semaine dernière.Ce matin, une société privée de Vitrolles s'est rendu dans l'école pour installer des tentes pour transférer les affaires.indique Gaëlle Doghmane, présidente des parents d'élèves de l'école Jean JaurèsSelon les parents d'élèves, la société vitrollaise est chargée de désinsectiser uniquement les deux dortoirs de l'école maternelle et les murs mitoyens de ces dortoirs. Les parents estiment que ça ne sera pas suffisant pour éliminer les punaises de lit et demandent que toute l'école soit désinsectisée.En attendant, les parents d'élèves maintiennent la pression et continuent de bloquer l'entrée de l'établissement.