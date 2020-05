Marseille : le Vélodrome élu plus beau stade du monde

De nombreuses propositions, des stades partout en France, en Europe et un peu dans le Monde.



Il n'en reste plus que 4⃣ !



Alors pour vous, lequel est le plus beau stade du Monde ? 🏟 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) May 6, 2020

Un stade de bientôt 83 ans

L'enceinte de l'Olympique de Marseille fait toujours rêver les amateurs de football, les francophones notamment. Joueurs et spectateurs tombent souvent sous le charme du Vélodrome lors de leur "première fois".Et ça se confirme une fois encore. Le mythique Vélodrome de Marseille a été élu plus beau stade du monde par des internautes sur le compte Twitter de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, comme l'a révélé France Bleu Provence.Parmi les plus de 326 000 abonnés sur le réseau social, 3 757 se sont prononcés pour départager quatre stades de légende : l'Allianz Arena de Munich (Allemagne), le Camp Nou de Barcelone (Espagne), le Maracana de Rio de Janeiro (Brésil) et l'Orange Vélodrome de Marseille.Avec 71 % des suffrages, le Vélodrome, premier stade français certifié ISO 201 , a remporté le concours où la majorité des votants sont français.Au préalable, les organisateurs avaient demandé aux abonnés de leur compte sur le réseau social de choisir des stades pour le concours. Seule restriction : il devait avoir accueilli au moins un match de Coupe du Monde de football.La compétition mondiale est également l'une des raisons de sa construction. En 1935, la mairie de Marseille décide d'opter pour la réalisation d'un nouveau stade pour la Coupe du monde de football 1938.Il sera construit avec une piste cycliste autour, sous la houlette de l'architecte Henri Ploquin. La première pierre est ,posée le 28 avril 1935 par le maire de l'époque Georges Ribot.L'enceinte est ensuite inaugurée le 13 juin 1937 par le secrétaire d'Etat aux Sports Léo Lagrange avec ce jour-là le premier match de l'Olympique de Marseille contre les Italiens du Torino, remporté pour la petite histoire par les Marseillais (2-1).La dernière extension date de 2014. Après plus de trois ans de travaux et 268 millions d'euros injectés, la mythique enceinte désormais appelé "Orange Vélodrome", peut accueillir plus de 67.000 spectateurs.Lors de sa dernière victoire contre l'Olympique Lyonnais , 65.421 spectateurs étaient venus encourager l'OM.