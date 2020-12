Massif de l'Etoile : un incendie criminel touche le relais de télévision, fortes perturbations sur les ondes

3.5 millions de personnes privées de télévision et radio

"Il s'agit d'un incendie criminel"

Comment recevoir votre chaîne régionale ?

Darty 302

Fransat 311

Orange - TNT SAT 323

Free 324

Canal Sat 372

Bbox/Bouygues 492

Numericable (LaBox) - SFR 453

A 3h30 du matin, les sapeurs-pompiers des Pennes-Mirabeau sont alertés d'un incendie situé au Massif de l'Etoile, au nord de Marseille. Les flammes touchent un local technique, au pied du pylône du relais de télévision.En raison du câblage électrique, le feu est rapidement éteint à l'aide d'extincteurs, mais les dommages sont importants. Depuis, certaines chaînes de télévisions ou ondes radios sont inaccessibles dans vos foyers. France 3 Provence-Alpes est malgré tout présente sur tous les émetteurs, à l'exception d'Aix-en-Provence et Marseille, ainsi que sur les box.Le relais du Massif de l'Etoile, est le deuxième plus important de France. D'après Télédiffusion de France, l'opérateur du réseau numérique et audiovisuel, 3.5 millions de personnes seraient ainsi privées de télévision TNT et de radio : 25 chaînes de la TNT (sur 30) et 19 stations de radios FM sont interrompues sur ungrand quart Sud-Est du territoire, a précisé TDF."L'accès au site nous est refusé par la police pour l'instant. Nous espérons avoir plus de visibilité dans la matinée. Toutes nos équipes sont mobilisées et travaillent à la mise en place de solutions alternatives".D'après TDF, "il s'agit d'un incendie criminel". Les Techniciens en Identification Criminelle (TIC) ainsi que la Section de Recherche de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont actuellement sur place, afin de retrouver le ou les auteurs de cet incendie. Le parquet d'Aix-en-Provence est saisi de l'affaire.Si vous habitez à Marseille ou à Aix-en-Provence, vous ne recevez peut-être plus votre chaîne régionale suite à cette incendie. Vous pouvez appeler le 0 892 35 09 49.►Notre chaîne reste accessible sur internet et sur les box :