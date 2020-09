Mondial la Marseillaise à pétanque 2020 : nouvelle bagarre, un joueur s'en prend à un spectateur

Le public est chaud

Le joueur cherche à savoir qui l'invective. • © Nicolas Debru / FTV

Le joueur était très énervé, il a mis un coup à la tête d'un spectateur, par derrière. L'homme est tombé au sol, sonné. un témoin de la bagarre

Une nouvelle bagarre vient émailler cette 59e édition de La Marseillaise à pétanque lors des 8e de finale. • © Nicolas Debru / FTV

Il est 17h30. Les tribunes sont remplies dans le boulodrome officiel. Un 8e de finale se joue. Le score est alors de 11 à 4 en faveur de l'équipe formée par David Riviera, Jérémy Fernandez et Mickaël Bonetto contre la triplette Christophe Borrely, "Kiki" Dubois et Mario Augugliaro.Le niveau de jeu est très élevé. Se joue une place pour les quarts de finale du 59e Mondial la Marseillaise à pétanque . La partie est retransmise en direct sur notre site paca.france3.fr.Depuis le début de la partie, le public est chaud et réagit fortement aux carreaux de Micka Bonetto ou de Jérémy Fernandez.L'ambiance est fraternelle entre les différents joueurs qui se connaissent très bien, mais on sent que la pression mise par certains spectateurs est nauséabonde.Lors de la dixième mène, la tension monte quand le tireur « Kiki » Dubois se prépare à jouer sa boule.Au moment où il tire, Dubois entend des noms d'oiseaux descendre des tribunes. Déjà énervé, il revient au rond, encouragé par ses coéquipiers et frappe parfaitement la boule de Riviera. Mais il prend un carton jaune de la part de l'arbitre et se retourne vers la zone où les insultes et moqueries ont été prononcées. Dubois monte alors dans les tribunes et s'en prend à un spectateur qu'il frappe violemment.Le ton monte et un mouvement de foule se forme dans la tribune, certains supporters pro-Dubois veulent intervenir, des échauffourées éclatent. Des agents de sécurité interviennent. La partie est définitivement arrêtée et la sécurité doit s'employer pour éviter que les problèmes ne prennent trop d'ampleur.Résultat des courses : l'équipe Riviera est qualifiée, la formation Borrely est, de son côté disqualifiée."Tristesse, déception, fermeté, de telles images, de tels comportements ne doivent jamais arriver", déplore ce mardi soir, Pierre Guille, le président du Mondial la Marseillaise à pétanque.Depuis, 17h30, "nous nous sommes réunis avec la fédération Française de pétanque, pour avoir une réponse ferme, stricte, nécessaire", insiste le président du Mondial."La sécurité va être renforcée afin d'éviter la reproduction de tels agissements", assure Pierre Guille.Côté organisation, une enquête est en cours. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.► La Marseillaise à pétanque 2020 : voir les parties en direct ► La Marseillaise à pétanque 2020 : toutes les infos, les vidéos, le replay des parties