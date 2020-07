Municipales à Marseille : "J'ai demandé à Michèle Rubirola d'être sa première adjointe" ( Samia Ghali)

«Créer les conditions d’un rassemblement que j’appelle de mes vœux.»



July 3, 2020

Une rencontre a eu lieu ce jeudi soir entre Michèle Rubirola et Samia Ghali.Les deux élues ont beucoup échangé sur "la vision que nous avions l’une et l’autre de Marseille", explique la sénatrice des Bouches-du-Rhône." Je lui ai clairement fait part de ma volonté sincère et loyale d’être à ses côtés afin de participer au rassemblement aujourd’hui indispensable pour permettre le changement à Marseille et répondre à l’espoir de toute une population qui a trop longtemps souffert", précise Samia Ghali.Une demande en particulier est ressortie, la volonté de la sénatrice ex-PS de briguer le poste de première adjointe."Cette demande me paraît légitime. D'abord parce qu'au-delà des valeurs que nous partageons, je suis celle qui peut lui permettre samedi d'être effectivement maire de Marseille", explique Samia Ghali.La maire des 15 et 16e arrondissements entend faire peser les quartiers Nord dans la construction du renouveau marseillais."Je lui ai rappelé mon combat depuis plus de 20 ans dans les quartiers nord de la ville auprès des populations les plus fragiles, abandonnées et délaissées souvent dans l’indifférence la plus totale", insiste Samia Ghali."Ensuite et surtout parce que la volonté du rééquilibrage de notre ville et la prise en compte des quartiers populaires ne peuvent plus être de simples mots", explique la sénatrice, réélue dimanche dans son secteur populaire du nord de la ville.Samia Ghali affirme attendre "sereinement et en femme libre la réponse de Madame Rubirola"."La balle est dans son camp et il est aujourd’hui de sa responsabilité de future Maire de Marseille de créer les conditions d’un rassemblement que j’appelle de mes vœux", conclu Samia Ghali plutôt confiante.