Pollution de l'air à Marseille : la circulation différenciée activée jeudi

#endirect Conférence de presse sur la pollution de l’air à #Marseille : la #circulation #différenciée sera mise en place pour la première fois ce jeudi 27 juin dans le cadre de la procédure d’alerte de niveau 2. pic.twitter.com/K0C93hJzR8 — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) 26 juin 2019

La circulation différenciée à Marseille

Périmètre de la zone de circulation différenciée / © Préfecture des Bouches-du-Rhône

Des contrôles de police dans le périmètre

Le dispositif n'avait jamais été mis en place à Marseille, c'est une première. Après le déclenchement de l'alerte niveau 1 pour pollution de l'air à l'ozone, les préfets de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la police des Bouches-du-Rhône et le vice-président de la métropole, chargé des transports, ont annoncé mercredi mettre en place la circulation différenciée à Marseille, pour la journée de jeudi."Face à l'aggravation de la situation, nous avons décidé de passer au niveau d'alerte 2 et de déclencher la circulation différenciée à Marseille, à l'intérieur du périmètre qui a été défini" a indiqué Pierre Dartout, le préfet de Région.Depuis lundi, les Bouches-du-Rhône sont confrontés à un épisode persistant de pollution de l'air à l'ozone Le comité Exp'Air, chargé de proposer des mesures complémentaires pour limiter les polluants, a décidé d'appliquer la poursuite du plan d'urgence transports 2019. Il prévoit de notamment de limiter la circulation dans le centre de Marseille.Le dispositif de circulation différenciée à Marseille est prévu depuis le 7 juin, mais il n'a jamais été appliqué. Il a été activé ce mercredi à Paris et à Lyon. Tous les véhicules motorisés sont concernés : voitures, poids lourds, bus, scooters, motos, etc.Seuls les véhicules équipés de la vignette Crit'Air 1, 2, 3 et verte (véhicules électriques ou à hydrogène), peuvent circuler à l'intérieur d'un périmètre déterminé.Les véhicules équipés des vignettes Crit'Air 4 et 5 ou sans vignette ne sont pas autorisés à circuler. Tout contrevenant risque une amende de 68 euros pour un VL et 135 euros pour un poids lourd."Je suis conscient que demain, tout le monde ne sera pas équipé de vignettes, l'action sera avant tout pédagogique", a indiqué le préfet de région."Mais si la situation se poursuit, nous engagerons des actions plus répressives". Ce qu'il faut comprendre, c'est que "désormais toutes les voitures doivent être équipées de cette vignette".Selon le plan d'urgence transports 2019, la circulation différenciée sera mis en place de 6h à 20h, à l'intérieur du périmètre défini en rose sur le schéma ci-dessous. La zone concernée s'étend au nord, de la bifurcation A557-Boulevard de Plombière, jusqu'au sud, rond-point de David.

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a indiqué que jeudi, 150 fonctionnaires de police seront positionnées aux entrées et à l'intérieur du périmètre concerné par la circulation différenciée.



"Il y aura des opérations de contrôle, même si l'action de ces fonctionnaires sera essentiellement pédagogique, de façon à sensibiliser les automobilistes". Des flyers informatifs seront distribués.

Comment obtenir sa vignette Crit'Air ?

La vignette Crit'Air est un certificat de qualité de l'air, elle permet d'identifier les véhicules en fonction de leur niveau d'émission de substances polluantes.Dans ce contexte, l'Etat invite les propriétaires de véhicules motorisés, à commander leur vignette.Pour cela, il suffit de se munir de sa carte grise, de se rendre sur le site officiel www.certificat-air.gouv.fr et de suivre les instructions.La vignette coûte 3,62 euros, envoi postal inclus. Il suffit ensuite de la coller sur le pare-brise.