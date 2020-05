Rentrée scolaire : “J'ai constaté”, la lettre ouverte d'une professeure des écoles au maire de Marseille

Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille. Je suis enseignante dans une école classée REP+ dans un quartier dit ... Publiée par Audrey Grnc sur Lundi 11 mai 2020

Cafard dans un frigo : dans une lettre ouverte au maire de Marseille, une institutrice décrit le quotidien de son école, à l'heure d'une rentrée déconfinée. / © DR

A Marseille, "tout est prêt"

Sa lettre était partagée près de 1000 fois mardi matin, soulevant l'indignation dans les commentaires.Forcément, à l'heure d'un retour en classe très critiqué par les enseignants et les personnels des écoles, le petit mot de cette enseignante d'une école classée REP+ "dans un quartier dit "prioritaire"" de Marseille, ne passe pas inaperçu sur les réseaux sociaux.Dans ce courrier d'une cinquantaine de lignes, la professeure décrit tout son désarroi alors qu'elle est retournée "pleine de bonne volonté" dans son école, "prête à revenir travailler dans de bonnes conditions", pour préparer le retour de ses jeunes élèves."Vous nous aviez dit que "tout était prêt" (…) J'avais confiance en vous. Puis j'ai constaté", écrit-elle au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.Commence une litanie des désordres constatés dans son établissement : des paquets de masques ouverts, "peut-on vraiment dire qu'ils sont stériles ...?", des bidons de gels hydroalcooliques mais pas de flacons pompes, "du coup, comment devons-nous nous servir...?""J'ai constaté que le thermomètre frontal livré ne s'allumait pas, écrit-elle, "que seulement deux flèches servant à indiquer le sens de circulation nous sont parvenues", dans cettte école de 300 élèves.L'institutrice explique encore que les deux "tatas" (personnel Atsem, ndlr) "auront, même avec toute la volonté du monde, du mal à nettoyer après chaque passage d'un élève aux toilettes, à chaque temps de récréation toutes les poignées, les interrupteurs, les chaises, bureaux..."."En même temps, à quoi m'attendais-je ?", poursuit l'institutrice décrivant le quotidien de l'année passée. Comme ces "excréments de rats" retrouvés sur les couverts de la cantine, ou ces cafards dans les classes, "jusqu'à les avoir dans notre frigo ou notre four micro-ondes", écrit-elle, photos à l'appui."Que dire de l'odeur et de l'état des toilettes qui fuient et refoulent sans arrêt ?", ajoute-elle, et la liste est longue."Nous sommes toujours volontaires, encore aujourd'hui, tous réunis, prêt à accueillir nos élèves dans ces conditions, aussi tristes et dangereuses soient-elles", conclut-elle, "Prêts à tout pour eux, car ils restent notre priorité. Mais tout cela est-ce bien normal, Monsieur le Maire ?""Tout est prêt" à Marseille pour la rentrée scolaire après le 11 mai, assurait encore il y a une semaine, le maire LR Jean-Claude Gaudin."Tout a été préparé et tout est prêt aussi pour accueillir 950 enfants par groupes de 10 et dans des conditions de sécurité sanitaire équivalentes au sein de nos crèches", indique-t-il.Le maire, dont la municipalité est régulièrement critiquée pour le mauvais état de ses écoles, indique ainsi avoir mobilisé "depuis plusieurs semaines", "l'ensemble" des services de la ville et les marins-pompiers "afin de garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaires"."La désinfection quotidienne de tous nos locaux scolaires et leur approvisionnement en produits d'hygiène, l'élargissement des plages d'accueil le matin et des temps de cantines, les marquages au sol de distanciation physique, le dépistage systématique des agents municipaux et leur dotation en masques, thermomètres et autres équipements de protection: tout est prêt".