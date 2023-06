Visite de Macron à Marseille : consommation de drogue, lutte contre la criminalité, CRS 8... ce qu’il faut retenir des annonces du président de la République

Lors de sa première journée marathon ce lundi, le chef de l’Etat a fait un bilan de son plan Marseille en grand et annoncé de nouveaux moyens pour lutter contre l’insécurité et la criminalité dans les quartiers.

Arrivé ce lundi 26 mai à la mi-journée à Marseille, le président Macron a commencé sa visite de la ville par une rencontre avec les policiers de la ville au commissariat central, l’Evêché, et le chantier de la future prison Baumettes 3. Venu lancer l’acte II du plan "Marseille en grand", Emmanuel Macron s’est félicité "que tous les engagements pris il a deux ans ont été tenus" et a annoncé davantage de moyens pour lutter contre le fléau des trafics de drogue qui ensanglante la deuxième ville de France. France 3 Provence-Alpes vous dit ce qu'il faut retenir de ces annonces présidentielles.

Des amendes payables immédiatement par les consommateurs de drogue

Le chef de l'Etat a annoncé qu'un décret était prévu "pour la fin de l'été" pour mettre en place la possibilité de faire payer sur le champ les consommateurs de drogue pris en flargant délit. Un paiement immédiat, par carte bancaire ou en liquide, des amendes forfaitaires afin d'améliorer leur recouvrement. "Ce n'est pas le rôle d'un policier d'être un percepteur public. On est là pour interpeller, verbaliser. Le recouvrement, c'est le Trésor public", estime Eric Henry, délégué national d'Alliance, l'un des principaux syndicats chez les gardiens de la paix. "C'est une fausse bonne idée. Les policiers ont déjà bien assez de difficultés sur le terrain et de missions sans que l'on vienne leur ajouter une charge supplémentaire de cette nature", approuve Grégory Joron, d'Unité SGP-Police FO.

L'amende forfaitaire visant les consommateurs de drogue, d'un montant de 200 euros sans majoration ni récidive, a été étendue à toute la France en septembre 2020. Mais seules 35% des 350.000 amendes dressées ont été effectivement réglées.

Un appel à la "responsabilité collective"

"Les clients sont des gens qui peuvent s'acheter cette drogue, je le dis ici avec beaucoup de force, à celles et ceux qui nous écoutent et aux médias, c'est une responsabilité collective", a insisté Emmanuel Macron depuis le chantier d’extension de la prison des Baumettes. "Mais on ne peut pas déplorer les enfants tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupéfiants, et glorifier la consommation récréative de stupéfiants".

Rappelant le lourd bilan des règlements de compte depuis le début de l’année avec 23 morts

Le chef de l’Etat a estimé que "ce n'est jamais sympathique de voir des gens qui se droguent car ils alimentent et ils légitiment tout ce que je suis en train de décrire, (...) et derrière des jeunes de plus en plus jeunes qui sont exploités et tués, et une économie parallèle qui s'est installée".

Création d’une CRS 8 contre la surenchère meurtrière

Outre les 330 policiers mobilisés en renfort à Marseille depuis deux ans, les 11 enquêteurs de la police judiciaire et les 3 CRS pérennisées, le président Macron promet une intensification de la lutte contre la criminalité organisée avec la création d’une CRS8 à l’automne 2023.

"Cela permet de rapidement pouvoir projeter des forces de l'ordre sur les secteurs pour éviter une surenchère meurtrière et de répondre aux enjeux sécuritaires le plus rapidement possible" , a réagi Eddy Sid, délégué SGP Police FO. Ce type de compagnie dispose en effet d'une capacité de mobilisation "d'une vingtaine de minutes" susceptible d'être utilisée comme force d'action lors "d'enjeux sécuritaires importants" comme des règlements de comptes explique le délégué qui espère que ce renfort ne sera pas la seule réponse du chef de l'Etat.

Plus de moyens pour la lutte contre la criminalité organisée

Le président de la République a également annoncé :

l’arrivée de 25 enquêteurs supplémentaires en septembre 2023 pour renforcer la division criminelle et la brigade de répression du banditisme

l’arrivée de 4 enquêteurs affectés au groupe cyber ofast pour traquer les dealers sur les réseaux sociaux

l’arrivée de 10 techniciens pour renforcer la police technique et scientifique ave 25000 euros de matériel supplémentaire

la dotation de 200 000 euros pour la police judiciaire

la création d’une task-force interministérielle pour lutter contre les caïds associant douanes, fisc, PJ, URSAFF er PP13.

Renforcer la prévention dans les collèges

Emmanuel Macron veut agir directment dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves dèès le collège à la prévention dans l'entrée dans les trafics.

"Nous allons renforcer la prévention, avec la création d'un module de prévention de l'entrée dans les trafics, dont bénéficieront 50 collèges et lycées dès la rentrée prochaine", a annoncé le chef de l'Etat.

Prévenir plutpôt que guérir, le président a par ailleurs annoncé la création d'une cellule de lutte contre le décrochage scolaire ciblant les jeunes suceptibles de basculer dans les trafics.

Dans le même temps, le président promet un meilleur accompagnement des victimes et de leurs proches.

La visite d'Emmanuel Macron se poursuit demain avec une journée axée sur les écoles et le logement.