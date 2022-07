Violent départ de feu à Martigues en direction d'une zone habitée

Le violent incendie sur la commune de Martigues-Figuerolles, déclenché ce jeudi aux alentours de 16h20, se rapproche des quartiers résidentiels de la ville.

L'incendie qui s'est déclenché à la sortie sud de Saint-Mitre-les-Remparts, vient d'impacter le quartier Barboussade. Il se propage vers les quartiers résidentiels au nord de la ville.

Sur cette vidéo, un automobiliste filme l'impressionnant panache de fumée que dégage l'incendie.

Les autorités demandent à la population de se confiner dans l'axe de la fumée et aux automobilistes d'éviter le secteur. Les riverains, eux, sont priés de fermer les volets et de se confiner. Le feu avait parcouru sept hectares peu avant 17h. 140 pompiers et une trentaine d'engins sont sur place. Des Canadair ont effectué plusieurs largages.

Les résidents de l'établissement d'Ehpad Val Soleil, situé en face du magasin Décathlon, sont en cours d'évacuation, par mesure de précaution.

Plus de 250 pompiers sont également mobilisés ce jeudi après-midi pour lutter contre un feu en zone péri-urbaine à Arles.

40 largages ont déjà été effectués par les 4 Canadair engagés. L'incendie attisé par un vent violent menace des habitations.

Les pompiers multiplient les interventions, alors que tout le département des Bouches-du-Rhône est balayé par un fort mistral. A Château des Arnajons, 18 pompiers ont fixé un feu de deux hectares avec l'aide de moyens aériens.

A Port de Bouc, 15 pompiers sont engagés sur une petite surface, 200 m2. A Fos, un départ de feu occupe une vingtaine de pompiers et six engins.